Montréal se délectera des prouesses du vétéran Kei Kamara pour une autre saison. Mais les partisans du Bleu-et-noir devront probablement dire au revoir à leurs deux gardiens James Pantemis et Sebastian Breza.

Jean-François Téotonio La Presse

Le CF Montréal a annoncé mardi avoir exercé l’option sur les contrats de 10 de ses joueurs.

Ainsi, le défenseur Joel Waterman, les milieux de terrain Jean Aniel-Assi, Ismaël Koné, Jojea Kwizera, Sean Rea, Nathan Saliba et Rida Zouhir, de même que les attaquants Kei Kamara et Romell Quioto seront de retour en 2023. Ajoutons à cette liste le nom de Logan Ketterer, le troisième gardien derrière Pantemis et Breza.

À moins d’une restructuration de contrat, ces deux joueurs ne seront pas de retour avec Montréal en 2023. Pour Pantemis, c’est un peu plus surprenant : le gardien est présentement avec l’équipe canadienne au Moyen-Orient et a été sélectionné pour faire partie des 26 joueurs représentants le Canada pour la Coupe du monde du Qatar. Un sixième joueur du CF Montréal là-bas.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE James Pantemis.

Si Pantemis a bien fait en général lorsqu’il a pris la relève de Sebastian Breza en deuxième moitié de saison, il est vrai que la position de gardien de but n’était pas la mieux nantie chez le CFM.

Appelé à commenter la situation des gardiens de but après une défaite contre Kansas City, le 9 juillet, l’entraîneur-chef Wilfried Nancy avait convenu que cette position était « peut-être » le talon d’Achille de l’équipe.

Jonathan Sirois, gardien prêté au Valor FC en Première ligue canadienne (PLC) au cours des deux dernières saisons, est toujours sous contrat. Tout comme Logan Ketterer, pour qui l’option a été exercée.

Les défenseurs Zorhan Bassong, Keesean Ferdinand et Karifa Yao, théoriquement, ne seront pas de retour. Tomas Giraldo, qui avait été le récipiendaire du prix Jason-Di-Tullio cet été, a aussi vu son contrat venir à échéance. Ce trophée est remis au joueur ayant démontré le plus l’état d’esprit de « La Grinta ».

L’attaquant Bjorn Johnsen fait aussi ses valises pour quitter Montréal. Tout comme Victor Wanyama, qui avait déjà annoncé ne pas revenir l’an prochain. Le prêt du défenseur Gabriele Corbo a aussi pris fin.