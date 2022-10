(Montréal) Malgré tous les records battus et tous les succès en 2022, c’est l’avenir de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy qui retenait pratiquement toute l’attention lors du bilan de fin de saison du CF Montréal, mardi.

Simon Servant La Presse Canadienne

C’est que moins d’une heure plus tôt, l’informateur Tom Bogert avait écrit sur Twitter que selon des sources, le Crew de Columbus aurait ciblé Nancy pour pourvoir leur poste d’entraîneur-chef vacant en vue de la prochaine saison.

Quand Nancy s’est présenté sur le podium pour répondre aux questions des journalistes, il a été assez direct.

« Ma situation personnelle, je ne veux pas en parler. Ça ne sert à rien de me poser des questions sur ma situation personnelle. Aujourd’hui, c’est le bilan. On aura l’occasion d’en parler par la suite », a-t-il lancé d’entrée de jeu.

Le vice-président et chef de la direction technique du Bleu-blanc-noir, Olivier Renard, avait quant à lui très hâte d’en parler. Il n’a pas hésité à mettre les choses au clair quant à la situation contractuelle de son entraîneur-chef.

« Le coach avait une option et il est sous contrat pour 2023. Nous avons attendu avant de l’annoncer parce que Wilfried nous a demandé de ne pas divulguer notre choix d’accepter cette option. Comme club, nous avons évidemment l’envie de continuer pour plusieurs années avec Wilfried, mais le coach nous a demandé de ne pas négocier. J’espère que l’information [de Bogert] est fausse parce que sinon, il y aura de gros problèmes. Notre entraîneur est sous contrat et aucun club de la MLS ne peut contacter notre personnel », a insisté Renard.

Renard semblait avoir tué la rumeur dans l’œuf, mais lorsqu’il s’est fait demander d’assurer que Nancy serait à la barre de l’équipe lors de la prochaine saison, il s’est contenté de répéter que son entraîneur-chef « était sous contrat pour 2023 ».

Les partisans sont toutefois en droit de se demander comment cette situation a bien pu devenir si incertaine. Surtout après un bond de géant par rapport à la saison 2021. Le CF Montréal a battu deux records de la MLS et 12 records d’équipe pour passer du 10e au deuxième échelon de l’Est, avec une progression de 19 points au classement.

Il est généralement coutume dans les sports professionnels de récompenser un entraîneur-chef après de tels succès. Encore plus lorsqu’il est aimé de ses joueurs et des partisans et qu’il est un produit local.

Ce n’est pas que la troupe montréalaise n’a pas tenté de mettre Nancy sous contrat à long terme avant d’arriver à ce qui semble être en ce moment un point de non-retour. Que s’est-il passé ?

L’entraîneur-chef de 45 ans a tenu à affirmer qu’il croyait encore au projet que Renard et lui ont mis en place et qu’il se plaisait toujours à Montréal et avec les partisans de l’équipe.

« Je suis toujours intéressé par le projet. Nous avons mis des choses en place et je prends du plaisir à regarder nos matchs, a indiqué Nancy, qui a ajouté ne pas encore avoir regardé la défaite de dimanche aux mains du New York City FC. Le projet technique, c’est ma façon de vivre et ça ne changera jamais. C’est ma façon de faire. J’ai toujours dit que c’est la première fois de ma vie que je suis obligé de me coiffer pour sortir. Les partisans ont toujours été respectueux et ils ont toujours eu des bons mots pour moi. Les partisans savent que je les aime et que je suis reconnaissant de leur attitude envers moi. »

S’il devait être de retour en 2023, Nancy pourrait voir bon nombre de changements au sein de son effectif.

Le milieu de terrain Djordje Mihailovic prendra la direction de la première division des Pays-Bas et le milieu de terrain Victor Wanyama a une fois de plus été très évasif quant à son avenir avec le CF Montréal, après avoir annoncé il y a quelques semaines qu’il ne serait pas de retour.

La Coupe du monde de soccer, qui s’amorcera dans moins d’un mois, pourrait également être bénéfique pour le milieu de terrain Ismaël Koné ainsi que les défenseurs Kamal Miller et Alistair Johnston, qui porteront les couleurs du Canada et qui n’ont jamais caché leur désir d’aller jouer en Europe.

Renard s’est dit préparé à l’éventualité qu’il y ait des départs et qu’il doive trouver des remplaçants. L’important, toutefois, c’est que tout le monde comprenne le projet et que les joueurs sachent que l’équipe peut leur servir de tremplin, comme ce fut le cas pour Mihailovic.

« S’il y a de l’intérêt pour quatre, cinq ou six joueurs, ça voudra dire que nous avons fait du bon travail. Ensuite, ce sera à moi et au reste de la direction de voir si nous les laissons partir. Le sport, c’est de donner des émotions aux gens, mais quand on doit prendre des décisions, il faut mettre les émotions de côté. »

« Il y aura un maximum d’envie de notre part d’avoir une équipe compétitive et c’est important que les joueurs croient au projet. Si les joueurs décident de nous quitter pour diverses raisons, l’important c’est que nous savions que nous avons connu de bonnes années ensemble », a exprimé Renard.

Le CF Montréal a participé aux éliminatoires de la MLS pour une première fois depuis 2016.