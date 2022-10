Le CF Montréal dompte les Lions et passe en demi-finale de l’Est

La tension qui monte au stade Saputo. La frustration des partisans qui la suit. Puis, la délivrance. L’euphorie. La touche du destin d’Ismaël Koné, à la 68e minute.

Jean-François Téotonio La Presse

Le but du Québécois, suivi du penalty de Djordje Mihailovic dans les arrêts de jeu, a fait passer le CF Montréal en demi-finale de l’Est, dimanche soir, éliminant du même coup Orlando City en vertu d’une victoire de 2-0.

Le filet de Koné, la foule — bruyante et enthousiaste au possible — l’a attendu. Et elle a finalement été récompensée par une belle action.

Comme pendant tout le match, le CFM a bourdonné dans les minutes précédentes. Joel Waterman finit par s’emparer du ballon dans le dernier tiers. Il trouve Kei Kamara dans la boîte, qui envoie à Djordje Mihailovic en première intention. Ce dernier envoie à un Koné libre à gauche. Qui l’envoie entre les deux jambes de Pedro Gallese.

Fumigènes, cris de joie, et peut-être quelques bruyants soupirs de soulagement.

PHOTO DENIS GERMAIN, LA PRESSE

Parce que lors des 67 minutes précédentes, le Bleu-et-noir s’est buté à un Orlando City coriace. Les Lions n’étaient pas venus pour jouer, mais bien pour perturber le plaisir des locaux. En voulez-vous un exemple probant ? City n’a cadré aucun tir dans cette rencontre. Cela dit, les deux seuls des Montréalais ont été obtenus sur ses deux buts.

Montréal était gonflé à bloc pour ce match. Rarement a-t-on vu un stade Saputo aussi énergisé. Mais deux acteurs de la rencontre ont graduellement fait changer l’atmosphère dans l’enceinte.

Le gardien Pedro Gallese et l’officiel Esmail Elfath. Le premier s’est attiré les foudres des tribunes en perdant énormément de temps à remettre le ballon en jeu toutes les fois où il en a eu l’occasion.

Pendant ce temps, Elfath regardait sa montre. Et ne sévissait pas. Les partisans lui ont fait savoir leur mécontentement, particulièrement en première demie.

Ils ont perdu leurs gonds lorsqu’il a décidé de ne pas réprimander une faute de Cesar Araújo sur Lassi Lappalainen dans la surface, à la 45e minute. La salle comble a réclamé un penalty. Le CF Montréal aussi. Mais rien n’y a fait.

En fin de compte, ces péripéties ne seront que des frustrations éphémères pour le CF Montréal. Rendez-vous dimanche prochain, face au New York City FC ou l’Inter Miami.