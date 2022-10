Mason Toye (au premier plan) a pu admirer de près le but de Donovan Pines contre son camp, à la 42 e minute.

Un dernier match à domicile. Une salle comble. Et une victoire pour couronner le tout. Le CF Montréal l’a emporté 1-0 face au DC United samedi soir, dans le cadre de l’avant-dernière rencontre de sa saison.

Jean-François Téotonio La Presse

Les Montréalais ont offert une performance à l’image de cette année de rêve, d’ailleurs. Même si le seul but du match a été acquis sur un contre son camp du défenseur Donovan Pines en première mi-temps.

C’est quand même quelque chose. Le CF Montréal a 19 victoires. Grâce à la défaite de l’Union samedi, la troupe de Wilfried Nancy n’est plus qu’à deux petits points du premier rang de l’Est. Elle devra espérer que Toronto joue un tour à ceux qui ont mené la conférence toute l’année lors du dernier match du calendrier, dimanche prochain. Et que Montréal fasse son travail lui aussi. À l’impossible nul n’est tenu. Surtout pas au vu de la belle « constance » de cette équipe.

« La constance de rester sur la tâche, a dit Nancy, après la rencontre. De trouver la solution quand c’est difficile. C’est de ça que je suis le plus fier au niveau du groupe. »

L’entraîneur-chef s’est présenté en retard à la conférence de presse. C’est que contrairement à son habitude, il a « trouvé important » de prendre le temps de parler à ses joueurs dans le vestiaire, après qu’ils ont fait le tour du stade Saputo en chantant Sweet Caroline, remerciant du même coup la salle comble de partisans venus les soutenir.

« Son discours a porté sur le début de saison, quand on n’avait pas beaucoup de résultats », raconte Ismaël Koné, dont la belle performance en tant que titulaire a été soulignée par un titre de joueur du match.

En ce moment, on est presque imbattables. Ismaël Koné

« Le fait que de continuer d’être constant dans une saison, c’est un élément marquant, ajoute le Québécois. On réalise que ça fait vraiment du bien. On est une équipe solide et il faut continuer comme ça. »

En deux temps

Ce match s’est joué en deux temps. En première demie, Montréal avait comme d’habitude l’essentiel de la possession, mais le DC United trouvait le moyen d’être somme toute efficace en contre-attaque.

Ce qui n’a pas empêché Donovan Pines de commettre sa première bévue du match à la 42e minute. Zachary Brault-Guillard, partant en remplacement d’un Alistair Johnston au repos, a envoyé un centre bas. Le ballon a trouvé le pied de Pines. Et a dévié dans le filet tout juste avant que Mason Toye y mette le pied. 1-0 Montréal.

En deuxième période, le onze montréalais a mis le pied sur l’accélérateur. Il a « contrôlé le rythme avec le ballon », dixit Nancy, avec un « tempo plus lent », ce qui lui a permis de « tuer l’opposition ».

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Mason Toye rate le filet de justesse en première demie.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Alistair Johnston dégage son territoire.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Lassi Lappalainen fonce vers le filet adverse.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Célébrations dans le camp montréalais !

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Joaquín Torres s’en veut d’avoir raté un penalty à la 80e minute… 1 /5









Mais on aurait dû marquer plus de buts. Wilfried Nancy, entraîneur-chef du CF Montréal

Montréal a justement bien cru pouvoir doubler la mise à la 80e, après qu’Ismaël Koné a remporté un penalty. Pines, encore lui, a été expulsé après avoir fait la faute sur le Québécois. Mais le tir de Joaquín Torres, qui connaît une fin de saison frustrante, a été bloqué par le gardien David Ochoa.

Il faut dire que l’opposition offerte par le DC United, la pire équipe de la ligue, n’a pas été de taille.

Les seules vraies frousses de ce début de mois d’octobre pour Montréal sont venues vers la fin du match. Le ballon a même traversé la ligne gardée par James Pantemis à la 87e, mais Steven Birnbaum était hors jeu. Le jeu blanc a ainsi été conservé.

« Dans les cinq dernières minutes, j’ai dit à Alistair [Johnston] : “J’ai 45 ans, mais je suis en train de me rendre à 50 !” », a blagué Nancy, en référence à ces moments plus tendus.

Romell Quioto était absent de ce match. Il s’est blessé à une cuisse avec le Honduras durant la trêve internationale. Nancy « espère » le revoir d’ici au premier match des éliminatoires, dans deux semaines. Joel Waterman, quant à lui, a semblé se blesser en fin de rencontre. Mais l’entraîneur s’est fait quelque peu rassurant, parlant seulement d’un « bleu ».

Il s’agit d’un cinquième match sans défaite pour le CFM, qui n’a perdu qu’une seule fois depuis le 16 juillet dernier.

« On a une chance, donc on va la jouer à fond, a dit Rudy Camacho, avant d’esquisser un sourire. On va aller jouer la première place à Miami, en espérant que [Philadelphie] fasse une contre-performance contre Toronto. »