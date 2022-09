Bev Priestman n’avait plus aucune raison de l’ignorer. Evelyne Viens a finalement été rappelée par la sélectionneuse du Canada, mercredi.

Jean-François Téotonio La Presse

La Québécoise, tout feu tout flamme avec son club en Suède cette saison, effectue donc un retour avec son équipe nationale. Elle en avait été écartée lors des deux derniers rassemblements, et n’a pas foulé le terrain sous le maillot de l’unifolié depuis octobre 2021.

« Je pense que d’une façon, oui, je l’ai mérité cet appel », estime l’attaquante lors d’une conversation virtuelle avec La Presse.

« C’était la mentalité d’un de mes coachs, quand j’étais jeune. À partir du moment où tu performes en club, tu vas réussir à avoir un appel en équipe nationale. »

C’est exactement ce qui s’est produit.

Avec Kristianstads en 2022, Viens a marqué 19 buts en 26 matchs, toutes compétitions confondues. Son mois de septembre a été particulièrement fructueux : 9 buts en 4 matchs, dont une performance de 4 filets, et une autre avec un tour du chapeau.

« Là, c’est le moment d’aller en camp et de réussir à performer. »

« Tout le mérite lui revient »

En conférence de presse, en début de soirée mercredi, Bev Priestman a parlé de la « confiance » dont la numéro 9 fait montre ces derniers temps pour expliquer son rappel.

« Tout le mérite lui revient, souligne-t-elle. Elle produit pour son club. […] Quand elle joue beaucoup de minutes et marque des buts, on sait qu’elle peut faire la même chose pour son pays. Je suis très excitée qu’Evelyne soit de retour. Elle a travaillé très fort pour atteindre son niveau actuel. »

Envisage-t-elle de la faire jouer, cette fois-ci ?

« Oui, absolument, assure Priestman. Elle aura assurément des minutes lors de ces rencontres. »

« Un bon défi nécessaire »

Le Canada jouera deux matchs amicaux dans le cadre du Festival international de football de Cádiz, en Espagne. Il y affrontera l’Argentine, le 6 octobre, ainsi que le Maroc, le 10.

Priestman juge que ces deux adversaires, bien qu’ils n’offrent pas le plus grand niveau d’opposition, seront « un bon défi nécessaire » dans la préparation du Canada pour la Coupe du monde de juillet et août 2023, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

« Deux équipes aux styles bien différents », analyse-t-elle.

L’Argentine joue avec un « bloc défensif bas », tandis que le Maroc a fait des séquences de jeux arrêtés sa spécialité.

« J’avais le sentiment que c’était le bon moment d’affronter ce niveau d’opposition et ces styles de jeu. »

Parce que dans une Coupe du monde, « l’écart de qualité et de styles est beaucoup plus imposant qu’aux Jeux olympiques », avançait Bev Priestman dans le communiqué annonçant l’effectif pour ces deux matchs, en matinée.

« On veut avoir un plan que l’on peut adapter en fonction des différentes équipes », a-t-elle ajouté devant les médias.

La sélectionneuse devra composer avec l’absence de plusieurs joueuses clés la semaine prochaine, comme Vanessa Gilles, Deanne Rose et Jayde Riviere. Mais plusieurs des régulières, comme Janine Beckie, Jordyn Huitema, Adriana Leon, Jessie Fleming et bien sûr Christine Sinclair, seront de la partie.