Ismaël Koné, de plus en plus près du Qatar

Alors, le jeune Ismaël Koné ira-t-il à la Coupe du monde ? Ses performances cette semaine, et surtout son utilisation par John Herdman, tendent à prédire que oui.

Jean-François Téotonio La Presse

Mardi, contre l’Uruguay, le milieu de 20 ans du CF Montréal est entré à la 55e minute pour remplacer Samuel Piette. Lors des 35 minutes suivantes, Koné a démontré un sang-froid indéniable, et une projection vers l’avant très positive. Son sélectionneur l’a bel et bien remarqué.

« Le jeune Koné a démontré du calme et du contrôle, a dit John Herdman sur les ondes de OneSoccer. On parle quand même de Valverde et Bentancur devant lui au centre du terrain. »

Federico Valverde vient du Real Madrid. Rodrigo Bentancur, de Tottenham. Mais pour Koné, ça ne change rien, selon Stephen Eustáquio.

« Il ne craint de jouer contre personne, a souligné le milieu canadien du FC Porto. Il se fout du nom à l’arrière du chandail, il ne fait que se lancer. C’est un très bon joueur qui va beaucoup nous aider dans l’avenir. »

Herdman a déploré le fait que Koné n’a pas eu la chance de « célébrer un but ». « Mais ils sont difficiles à aller chercher à ce niveau. C’est ce que le Canada doit tirer comme leçon. On ne te fera pas de cadeau. Tu devras le mériter. »

C’était une deuxième participation en autant de matchs amicaux pour le Québécois. Vendredi contre le Qatar, il était entré pour les 30 dernières minutes. On sent la confiance de Herdman à son endroit.

Avec son profil offensif unique, non seulement pourrait-il prendre le vol vers le Qatar, mais il pourrait aussi participer activement au parcours de cette équipe là-bas.

« On sait maintenant où on se positionne »

Trois autres joueurs du CF Montréal ont aussi la confiance du sélectionneur. En plus de Piette, Alistair Johnston et Kamal Miller sont les piliers canadiens en défense. Ils ont joué toutes les minutes de ces deux matchs.

Oui, Kamal Miller a écopé de la faute qui a mené au but de Nicolás de la Cruz sur coup franc en début de rencontre. Oui, Alistair Johnston a été battu par Darwin Núñez sur le deuxième filet du match.

Mais sinon, « ils ont bien géré » l’opposition offerte par les grands joueurs de l’Uruguay, dixit John Herdman. Ce dernier rappelle que Núñez, qui évolue à Liverpool, « a été enregistré comme étant le joueur le plus rapide de la Premier League ».

« Dans les transitions, on ne tenait parfois qu’à un fil », analyse-t-il.

Miller a quant à lui souligné « le beau travail d’Alistair », son coéquipier aux remparts montréalais.

« Il y a beaucoup de positif à tirer pour notre ligne de défense, ajoute-t-il. On a dominé et tenu en échec des joueurs de classe mondiale. Il y a beaucoup à apprendre. On doit construire là-dessus. »

« Pour nous, les gars de la MLS, ainsi que pour ceux qui jouent pour des plus petits clubs en Europe, [ce match] était super important. On sait maintenant où on se positionne. Il y a des choses critiques à travailler, mais on a le temps de le faire. »

Seul bémol pour les partisans montréalais : Joel Waterman n’a pas foulé le terrain cette semaine. C’est la deuxième fois en autant de rappels qu’il ne retire pas sa camisole de réserviste.