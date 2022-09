Le Canada avait besoin d’un vrai test dans sa préparation pour la Coupe du monde. Contre l’Uruguay, mardi, c’est ce qu’il a eu. L’unifolié s’est incliné 2-0 au terme de ce match amical disputé à Bratislava, en Slovaquie.

Jean-François Téotonio La Presse

Mais le Canada n’a pas démérité. C’est même lui qui a construit l’essentiel du jeu, surtout en deuxième mi-temps. Ce qui, en soi, devrait être rassurant pour John Herdman. Parce que devant un adversaire de la trempe de la Celeste, avec ses joueurs issus de quelques-uns des plus grands clubs européens, le défi était de taille.

La différence de niveau entre les deux formations s’est surtout fait sentir au chapitre de l’exécution. Et de l’instinct du tueur dans le dernier tiers. L’Uruguay a marqué ses deux buts sur ses deux seuls tirs cadrés, en première mi-temps. Le Canada, bien qu’il ait eu 55 % de possession et 3 tirs cadrés sur 10 tentés, n’a jamais réellement effrayé le gardien Sergio Rochet.

Débuts compliqués

À l’image de son diffuseur officiel, l’équipe canadienne a mal entamé son match. Pendant les 16 premières minutes de la rencontre, OneSoccer, qui possède les droits de Canada Soccer, a connu des problèmes techniques. Ce qui a privé ses abonnés des images en direct de la Slovaquie.

Lorsque le signal a repris vie à la 17e, c’était déjà 1-0 pour l’Uruguay. Nicolás de la Cruz avait enfilé une frappe sublime sur coup franc, après un tacle pourtant propre de Kamal Miller.

La marque reflétait l’allure du début de rencontre à ce moment. Mais par la suite, et malgré d’autres problèmes techniques du diffuseur, le Canada a graduellement retrouvé ses repères. On l’a senti plus posé, plus patient dans sa construction de jeu.

PHOTO RADOVAN STOKLASA, REUTERS L’entraîneur John Herdman

Ce qui n’a pas empêché l’Uruguay, fort de son grand talent offensif, de doubler la mise. À la 33e, l’attaquant de Liverpool Darwin Núñez a fait fi de la couverture somme toute molle d’Alistair Johnston dans la surface, et a effectué une très belle reprise de la tête sur un centre de Luis Suárez. Deux noms qui, à eux seuls, peuvent faire frémir n’importe quelle défense de la planète.

Les hommes de John Herdman ont conclu positivement le premier engagement. Des chances de Larin et David, notamment, ont fait retenir leur souffle aux partisans de la Celeste. Mais à ce niveau, le temps et l’espace sont beaucoup plus restreints.

Cette tendance s’est confirmée en deuxième période. Autant le Canada a réussi à bourdonner autour de la surface uruguayenne, autant le bloc défensif étanche de son adversaire l’a empêché de s’épanouir offensivement.

Alistair Johnston, Kamal Miller et Samuel Piette, du CF Montréal, étaient tous les trois titulaires. Les deux premiers ont encore une fois joué les 90 minutes de ce match. Piette, quant à lui, a fini par laisser sa place à Ismaël Koné à la 56e. Le jeune Québécois n’a pas mal paru du tout lors de ses 35 minutes de jeu. On a d’ailleurs de plus en plus l’impression que le milieu de terrain de 20 ans prendra place dans l’avion transportant ses compatriotes au Qatar, au vu de la confiance affichée par son sélectionneur et de son profil offensif unique.

Prochain rendez-vous pour le Canada : un affrontement contre le Japon, tout juste avant la Coupe du monde, le 17 novembre prochain.