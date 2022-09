Autant le Canada a bien paru face au Qatar, vendredi, à Vienne, autant doit-il être déçu de l’opposition qui lui a été offerte.

Jean-François Téotonio La Presse

Les hommes de John Herdman l’ont emporté 2-0 face aux hôtes de la prochaine Coupe du monde, dans ce premier de deux matchs amicaux qu’ils disputent dans cette région de l’Europe cette semaine.

On ne voulait pas sous-estimer le Qatar, qui a eu sa place d’office au Mondial en vertu de sa qualité d’organisateur du tournoi. Mais force est d’admettre que le niveau n’y est pas tout à fait. La domination canadienne a été totale et complète.

À défaut d’avoir eu un adversaire de la trempe du Maroc, de la Croatie ou même de la Belgique, l’unifolié a au moins pu faire le plein de confiance.

Pression canadienne

PHOTO FLORIAN SCHROETTER, ASSOCIATED PRESS Cyle Larin (à gauche) a trouvé le fond du filet dès la 4e minute.

Herdman avait opté pour faire jouer ses réguliers dans son alignement partant.

Cyle Larin a trouvé le fond du filet dès la 4e minute, faisant mouche de la tête dans la surface. Puis, à la 13e, Jonathan David s’emparait d’un retour à l’embouchure pour doubler la mise.

Le Qatar a accepté d’absorber la pression canadienne tout le match. En se satisfaisant de jouer la contre-attaque rapide lorsqu’il en avait l’occasion. Ce qui est rarement arrivé. Et, surtout, sans grand succès. On a noté un bel arrêt de Milan Borjan à la 78e, sans plus.

Les partants, qui incluaient aussi les Montréalais Samuel Piette, Alistair Johnston, Kamal Miller, ont tous bien paru. Le contraire aurait été étonnant. Mais le match a pris une tangente plus intéressante lorsque le sélectionneur du Canada a fait ses changements en deuxième mi-temps.

Le milieu Ismaël Koné et les attaquants Iké Ugbo et Charles-Andreas Brym ont fait leur entrée à l’heure de jeu. Et le schéma offensif canadien a trouvé un second souffle. Si les nombreux mouvements de personnel ont donné lieu à un jeu un peu moins concis par la suite, Junior Hoilett, Ugbo et Miller ont quand même eu de belles occasions de rendre la marque finale plus représentative de l’allure du match.

Il reste qu’en général, le Canada a offert une performance convaincante pour entamer le premier de ses trois matchs préparatoires avant la Coupe du monde.

Mais son vrai défi lors de cette fenêtre internationale l’attend mardi, à Bratislava en Slovaquie, contre l’Uruguay.