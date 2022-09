La défenseuse internationale canadienne Vanessa Gilles a rejoint le club français de Lyon sous forme de prêt, en provenance de l’Angel City FC de la NWSL.

La Presse canadienne

Le prêt est assorti d’une option d’achat sur les droits de la joueuse de 26 ans originaire d’Ottawa.

Gilles comble un vide à Lyon, qui a perdu la défenseuse internationale française Griedge Mbock en raison d’une blessure au genou subie au début du mois lors d’un match contre la Grèce.

« Malheureusement, je ne serai pas en mesure de terminer la saison avec les filles de @weareangelcity et de les aider à atteindre les séries », a déclaré Gilles dans un message sur les réseaux sociaux.

« Ce n’était pas une décision facile à prendre de partir au milieu de la saison, surtout sans pouvoir vous remercier comme il se doit de nous avoir aidées à nous sentir chez nous à L. A. et de faire en sorte que chaque match à domicile soit si spécial. Mais pouvoir signer avec Lyon et vivre le rêve de tout compétiteur de jouer la Ligue des champions et de se battre pour des trophées est quelque chose que je ne pouvais pas laisser passer. »

Gilles totalise 22 sélections pour le Canada, dont 19 départs, et faisait partie de l’équipe médaillée d’or aux Jeux olympiques de Tokyo.

Ce transfert marque un retour en France pour Gilles, qui a rejoint Angel City en décembre dernier dans le cadre d’un transfert du FC Girondins de Bordeaux, où elle jouait depuis juillet 2018.

Gilles a joué au football collégial à l’Université de Cincinnati et a rejoint l’équipe de League1 Ontario West Ottawa SC avant de signer début 2018 avec Apollon Ladies FC de la première division chypriote.