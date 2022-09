La FIFA a rejeté l’argument du Chili selon lequel le joueur équatorien Byron Castillo (à gauche) était en fait colombien et inéligible pour jouer lors des matchs de qualification de la Coupe du monde. Castillo a joué huit d’entre eux pour l’Équateur.

(Genève) Le Chili a perdu son appel pour remplacer l’Équateur à la Coupe du monde au Qatar, mais le verdict de la FIFA se retrouvera probablement devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Graham Dunbar Associated Press

La FIFA a rejeté l’argument du Chili selon lequel le joueur équatorien Byron Castillo était en fait colombien et inéligible pour jouer lors des matchs de qualification de la Coupe du monde. Castillo a joué huit d’entre eux pour l’Équateur.

La FIFA a révélé que ses juges d’appel « ont estimé que sur la base des documents présentés, le joueur devait être considéré comme détenant la nationalité équatorienne permanente conformément » aux statuts juridiques du football.

Le verdict, qui confirme une décision disciplinaire de la FIFA de juin, maintient l’Équateur sur la bonne voie pour affronter le Qatar lors du match d’ouverture de la Coupe du monde à Doha, le 20 novembre. Les Pays-Bas et le Sénégal sont également dans le groupe A.

La contestation judiciaire du Chili peut toutefois continuer.

La fédération chilienne de football peut désormais faire appel du verdict de la FIFA auprès du TAS à Lausanne, en Suisse. La plus haute juridiction du sport peut organiser une audience et une décision urgentes dans les neuf semaines qui restent avant le début de la Coupe du monde.

Le Chili a affirmé avoir des preuves prouvant que Castillo est Colombien et n’aurait jamais dû jouer pour l’Équateur.

Le Chili a préparé son dossier après le tirage au sort de la Coupe du monde, le 1er avril, et après que les organisateurs de la FIFA et du Qatar ont vendu des milliers de billets et de chambres d’hébergement aux supporters équatoriens.

Si l’Équateur avait perdu les huit matchs disputés par Castillo, le Chili se serait hissé à la quatrième place de qualification automatique dans le groupe de qualification sud-américain. L’Équateur aurait été écarté de la compétition.