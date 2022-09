C’est officiel : Joel Waterman obtient son premier rappel de l’équipe nationale canadienne en vue de la prochaine Coupe du monde. Il rejoint ainsi la grande délégation du CF Montréal, qui comprend déjà Ismaël Koné, Kamal Miller, Alistair Johnston et Samuel Piette.

Ces cinq joueurs ont été sélectionnés par le Canada en vue de deux matchs internationaux en septembre, en préparation à la Coupe du monde de la FIFA, qui se déroulera au Qatar en novembre. Les Canadiens affronteront le Qatar le 23 septembre, en Autriche, puis l’Uruguay le 27 septembre, en Slovaquie.

Il s’agit de la troisième fois depuis 2012 que le CFM a cinq joueurs ou plus invités à un même camp de l’équipe canadienne senior.

Waterman rejoint la sélection canadienne pour la première fois depuis mars 2021, lorsqu’il avait été invité à deux matchs de qualification pour la Coupe du monde contre les Bermudes et les Îles Caïmans, en Floride.

Son histoire est d’autant plus notable qu’il jouait au niveau universitaire en 2018, et en Première ligue canadienne en 2019. Preuve de la vitesse exponentielle de son développement.

Johnston, Miller et Piette ont tous les trois été rappelés par le Canada lors de la fenêtre internationale de juin, alors que l’équipe affrontait le Curaçao et le Honduras dans le groupe C de la Ligue des Nations de la Concacaf. Johnston et Miller ont joué les 90 minutes de ces deux rencontres. Piette, quant à lui, a fait une apparition en tant que remplaçant contre le Curaçao.

Koné en sera à son deuxième camp avec la sélection nationale. En mars, il avait été sélectionné pour la première fois en vue de la ronde finale des qualifications pour la Coupe du monde. Le milieu de terrain avait obtenu ses premières minutes avec l’équipe senior le 24 mars dernier, comme substitut face au Costa Rica, à l’Estadio Nacional, à San Jose.

Le sélectionneur canadien John Herdman a admis en conférence de presse qu’il avait parlé à un contact du côté de Norwich City au sujet de Koné. Le club anglais avait fait une étude approfondie du joueur québécois avant de l’approcher cet été. On lui a répondu que le club voyait en Koné un « potentiel de premier tiers ».

Le Canada sera dans le groupe F de la phase de groupes de la Coupe du monde, aux côtés de la Belgique, de la Croatie et du Maroc. Il participera au tournoi pour la première fois en 36 ans.

Quioto affrontera Messi

Par ailleurs, l’attaquant du CF Montréal Romell Quioto a été sélectionné par l’équipe nationale du Honduras en vue de deux matchs amicaux prévus au cours de la prochaine pause internationale de la FIFA, du 19 au 27 septembre.

Le Honduras affrontera l’Argentine le 23 septembre à Miami, alors que l’équipe de Lionel Messi se prépare en vue de la Coupe du monde de la FIFA au Qatar. Quioto et ses compatriotes affronteront ensuite leurs voisins de la zone Concacaf, le Salvador, le 27 septembre à Houston, au Texas.

Le dernier stage de Quioto en équipe nationale avait eu lieu en juin, alors qu’il avait disputé les trois matchs de la Ligue des Nations de la Concacaf, au cours desquels il avait récolté un but et une passe décisive.

