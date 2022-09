(Montréal) Le CF Montréal compte sur la force du nombre pour avoir du succès cette saison et il en a fait une autre belle preuve contre le Crew de Columbus.

Simon Servant La Presse Canadienne

La formation montréalaise semblait sur le point de subir un deuxième revers consécutif au stade Saputo lorsqu’elle a marqué deux buts en fin de deuxième demie pour soutirer un match nul de 2-2 au Crew, vendredi soir.

Le Bleu-blanc-noir, qui occupe le deuxième rang de l’Association Est, a confirmé sa place en séries grâce à ce point et il l’a fait alors que c’est un autre joueur différent qui a mis l’épaule à la roue.

Au cours des dernières semaines, plusieurs joueurs du CF Montréal ont tour à tour trouvé le bon moment pour élever leur jeu d’un cran, que ce soit par un arrêt clé, un gros jeu défensif ou encore un but.

Vendredi, c’est Zachary Brault-Guillard qui a joué les héros. Arrivé à la 77e minute, le défenseur a décoché une frappe basse qui a fait bouger les cordages pendant les arrêts de jeu, pour créer l’égalité et offrir une nulle à saveur de victoire à son équipe.

« Zach a bien évidemment été célébré. Samuel (Piette) a eu de bons mots pour lui. Zach n’a pas eu autant de minutes qu’il souhaitait cette saison, mais c’est un bel exemple aujourd’hui parce que c’est lui qui permet de nous qualifier pour les séries. Je suis très fier de ça », a mentionné l’entraîneur-chef Wilfried Nancy.

Nancy dit vrai lorsqu’il parle de l’utilisation de Brault-Guillard, qui n’a joué que pendant 149 minutes depuis le 29 juin. Il a toutefois offert le maximum de ses 13 minutes contre le Crew. Son but était le huitième marqué par un joueur substitut du CF Montréal cette saison, ce qui a égalé un record de la MLS.

N’eût été les arrêts de James Pantemis en début de match, Brault-Guillard ne serait peut-être pas entré dans la rencontre et il n’aurait peut-être pas été en position de jouer les héros. Il a d’ailleurs souligné l’implication de tous ses coéquipiers dans les succès du club montréalais cette saison, ce qui force Nancy à faire des choix déchirants par moment.

Ce n’est pas uniquement moi, c’est nous en général. J’ai eu la chance d’apporter une petite touche personnelle pour aider l’équipe, qui fait super bien cette saison. Je comprends que l’entraîneur doit faire des choix. Il doit mettre un onze partant et après, je dois m’adapter, rester concentré et donner mon maximum. Je pense que la compétition est saine et c’est pour ça que notre groupe a autant de succès cette année. Zachary Brault-Guillard

L’unité et l’effort collectif ont été des thèmes récurrents du CF Montréal cette saison. Quinze joueurs différents ont marqué au moins un but et seul le Revolution de la Nouvelle-Angleterre en compte plus à travers la MLS avec 17.

Lorsqu’il s’est fait questionner à savoir ce qui expliquait cette chimie au sein du Bleu-blanc-noir, Brault-Guillard a tracé un parallèle avec la diversité présente dans la métropole québécoise.

« C’est la multiculture de Montréal, a-t-il lancé. Il y a des Canadiens, des Américains, des Africains, des Européens et des joueurs latins. Tout le monde vit avec chacun et tout le monde s’entend bien. Nous avons tous notre propre langue maternelle, mais nous nous adaptons. C’est ce qui nous soude. Tous les joueurs se mélangent entre eux et nous restons toujours en groupe. »

Cet esprit de corps a permis au CF Montréal d’atteindre son premier objectif, soit de participer aux séries. Il cherchera maintenant à confirmer sous peu la partie éliminatoire disputée au stade Saputo.

L’utilisation d’un peu tout le monde sera encore primordiale dans ce dernier droit de quatre matchs pour clore la saison 2021.

« Il y a un feu en nous. Il y a quelque chose de spécial dans ce groupe et j’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve, a indiqué Pantemis. Nous prenons tous les matchs comme si c’étaient des parties de séries. Ce sont des matchs serrés au cours desquels nous ne pouvons pas commettre d’erreurs. Il faut concrétiser nos occasions de marquer. »

Les hommes de Wilfried Nancy accueilleront le Fire de Chicago, mardi soir, et ils tenteront de porter à trois leur séquence de parties sans revers.