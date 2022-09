(Rome) La vedette de l’équipe de France Paul Pogba, incertain pour le Mondial-2022 après avoir été opéré du genou et plongé dans une affaire judiciaire familiale, a assuré mardi garder « la tête haute » malgré sa blessure et les « autres problèmes ».

Agence France-Presse

« Sachez que mentalement, ça va, malgré tous les soucis, malgré la blessure et les autres problèmes, on garde la tête haute », a lancé la « Pioche » dans une vidéo publiée sur Instagram au lendemain de son opération du genou droit.

« L’opération s’est très bien passée. On va récupérer on va revenir très, très vite », ajoute le milieu des Bleus et de la Juventus Turin, dont l’indisponibilité est évaluée à quelque deux mois selon la presse italienne, ce qui peut en théorie lui permettre d’être inclus in extremis dans la liste de l’équipe de France pour le Mondial (20 novembre-18 décembre).

Pogba, 29 ans, est arrêté depuis la fin juillet en raison d’une « lésion du ménisque latéral » du genou droit. Après avoir refusé l’opération début août, il s’y est finalement résolu lundi, à deux mois et demi de la Coupe du monde.

« On sourit toujours », a encore assuré le champion du monde 2018 après avoir remercié, en français et en italien, les supporters pour leurs messages et leur « soutien ».

La Juve a annoncé lundi soir que sa recrue vedette de l’été, revenue à Turin après six ans à Manchester United, avait « subi une méniscectomie arthroscopique externe » qui avait « parfaitement réussi ».

Il ne devrait pas pouvoir rejouer avec son club d’ici la suspension du championnat italien, à la mi-novembre, pour cause de Mondial, avait indiqué lundi son entraîneur Massimiliano Allegri.

Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps tranchera lui début novembre pour boucler sa liste de sélectionnés.

Pogba (91 sélections, 11 buts) n’a plus joué en sélection depuis une démonstration contre l’Afrique du Sud (5-0) en match amical le 29 mars.

Ce nouveau coup dur pour Pogba, déjà perturbé par plusieurs blessures la saison dernière, intervient alors qu’a éclaté il y a une dizaine de jours une affaire familiale, sur fond de dénonciations de la part du joueur de « tentatives d’extorsion » après une vidéo de son frère aîné, Mathias, annonçant de « grandes révélations » sur Paul. Le parquet de Paris a ouvert vendredi une information judiciaire.