Le CF Montréal a fait de ses victoires à l’étranger une spécialité cette saison. Voilà que les Red Bulls de New York lui ont fait le coup au stade Saputo.

Jean-François Téotonio La Presse

Les visiteurs l’ont emporté 1-0 au terme d’un match où les Montréalais n’ont jamais trouvé leur rythme offensivement. Sans Lassi Lappalainen dans le couloir gauche, blessé aux adducteurs, les locaux ne parvenaient pas à briser les lignes étanches des New-Yorkais, venus dans la métropole résolus.

Leur objectif est devenu de plus en plus clair après le but qui leur donnait l’avance à la 43e minute. Lewis Morgan y allait d’un petit lob dans la surface pour déjouer James Pantemis. Récompense d’une performance jusque-là solide des Red Bulls, et le fruit d’un bon travail en contre-attaque.

Ils allaient continuer d’employer cette stratégie en deuxième mi-temps. Jusqu’à ce que les changements de Wilfried Nancy fassent leur effet. Les entrées de Zachary Brault-Guillard à droite et Matko Miljevic au milieu notamment, suivie de celle de Jojea Kwizera à gauche, donnaient finalement des ailes au CFM.

La meilleure occasion du match pour Montréal est venue du pied de Mason Toye, un autre remplaçant, à la 76e. Il ratait toutefois le cadre.

La première mi-temps s’est jouée somme toute sans histoire avant le but des Red Bulls. Outre la tendance qu’avait Joaquín Torres de conserver le ballon quelques instants de trop. Sa gourmandise finissait par limiter ses options alors que l’entonnoir se refermait sur lui, en plus d’éliminer celles offertes par ses coéquipiers.

Cela dit, il était le seul des Montréalais qui créait des actions en première période. Avec une distribution du ballon un peu mieux balancée de sa part, son succès se serait fait plus probable.

Ce résultat met un terme à la séquence de huit matchs sans défaite pour le CF Montréal.