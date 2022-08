L’idée trottait dans la tête d’Ignacio Piatti. De retour en Argentine après la fin de son contrat avec l’Impact en 2020, il se demandait comment aider le club avec lequel il avait écrit le plus beau chapitre de sa carrière.

Jean-François Téotonio La Presse

Ce qu’il a pu finalement proposer à l’état-major du CF Montréal ces derniers jours, au cours d’une visite de deux semaines dans la métropole, a plu.

Le club a annoncé jeudi que « Nacho » Piatti devenait un collaborateur du département sportif au niveau du recrutement. Il sera « les yeux du club » en Argentine, dixit le président Gabriel Gervais.

« Je voulais seulement aider », raconte Piatti, en français, lors d’une conférence de presse au Centre Nutrilait, vendredi.

C’est ma maison. Je veux aider le club. Le club m’a aidé, moi. J’avais ça dans la tête. Je suis en Argentine, je vois les joueurs là-bas. […] Si je peux faire ça et rester proche de la ville, de Montréal, des supporteurs et tout, je vais le faire. Ignacio Piatti

L’ancien joueur étoile de l’Impact souhaitait depuis longtemps soumettre son idée. Mais il ne pouvait venir au pays faute de visa. Et lorsqu’il a parlé à Joey Saputo, Gabriel Gervais et Olivier Renard, « ils ont dit oui tout de suite ».

Après les dernières années au cours desquelles on a senti le CF Montréal s’éloigner de ses racines, ce geste s’inscrit dans un beau retour aux sources.

« Ça fait partie de ramener l’histoire, […] de ramener les anciens, a commenté Gabriel Gervais vendredi. Qu’ils se sentent à la maison, comme Nacho l’a dit. C’est extrêmement important, pour moi et pour le club, d’avoir quelqu’un comme lui qui connaît nos valeurs, la ville, et qui connaît la MLS aussi. »

« Très respecté en Argentine »

Quel sera son mandat exact, donc ? Gabriel Gervais explique que la présence de Piatti en Argentine permettra d’aller plus loin que le simple dépistage vidéo de jeunes joueurs.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Gabriel Gervais, président du CF Montréal

Parfois, il y a des détails d’un joueur que dans une vidéo, tu ne pourras pas voir. Qu’est-ce que ce joueur a vécu personnellement depuis qu’il est jeune ? Où habite-t-il ? Vit-il dans une place défavorisée ? […] En connaissant un peu plus intimement la vie du joueur, ça nous permet de nous le présenter d’une certaine façon et d’offrir une belle porte de sortie. Gabriel Gervais, président du CF Montréal

Surtout, Piatti « est très respecté en Argentine », ajoute le président.

« Quand Nacho va aller les voir, ce sera sérieux. On va bien comprendre quels sont les objectifs du joueur. Si c’est venir ici et s’établir en MLS pour toujours. Ou [s’il cherche] un tremplin vers l’Europe. »

Et pas seulement ça. Ignacio Piatti l’a dit : Montréal, c’est sa maison. Quel meilleur ambassadeur pour vendre le projet montréalais à de jeunes Argentins ?

Le processus est déjà enclenché, dit-il.

« Ça fait deux ans que je suis là-bas pour jouer, indique celui qui a pris sa retraite en janvier dernier. Beaucoup de joueurs m’ont demandé de leur parler de Montréal. Tout le monde connaît [la ville]. Grâce à moi et tous les Argentins qui sont venus ici. »

« Avant, tout le monde en Argentine voulait aller en Europe, enchaîne Piatti. Maintenant, tout le monde veut venir ici, et après partir pour une autre place. Ils connaissent la ligue. »

« Le projet prend forme »

La visite d’Ignacio Piatti cette semaine tombe à point, avec le transfert annoncé de Djordje Mihailovic vers l’AZ Alkmaar, aux Pays-Bas.

Un bel exemple de la nouvelle philosophie du CFM, et de ce qui peut attendre les joueurs intéressés par le projet à l’étranger.

« C’est une coïncidence, ce qui est arrivé avec Djordje cette semaine, souligne Gervais. [Piatti] comprend mieux notre projet. »

« C’est important d’envoyer ce signal qu’on est une équipe qui peut vendre des joueurs. Il y a eu des cas un peu isolés dans les dernières années, mais là, on envoie un message que le projet prend forme. »

Du reste, avec un Piatti de retour dans le giron de l’équipe, peut-on envisager que Didier Drogba fasse de même ? Avec, dans sa ligne de mire, le continent africain ?

« Je suis très ouvert, dit Gervais. Les anciens joueurs qui sont passés ici, qui nous connaissent et qui connaissent la ligue, on peut collaborer. »

Mais il prévient qu’il vaut mieux concentrer ses efforts sur des marchés spécifiques plutôt que « de s’éparpiller ».

« On sait que Nacho a de bons contacts en Argentine. La MLS peut être une bonne maison pour les joueurs qui en sortent. […] On est mieux de se concentrer là où on sait qu’il y a de bonnes solutions, et de bons espoirs. »