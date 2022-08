(Montréal) Djordje Mihailovic n’avait pas caché son objectif de jouer en Europe et il peut remercier le CF Montréal de lui avoir offert cet important tremplin dans sa carrière.

Simon Servant La Presse Canadienne

Un peu plus de 24 heures après la confirmation de son transfert à l’AZ Alkmaar, un club qui évolue dans la meilleure ligue des Pays-Bas (Eredivisie), Mihailovic n’avait que de bons mots pour le Bleu-blanc-noir, et principalement pour le directeur sportif Olivier Renard et l’entraîneur-chef Wilfried Nancy.

Acquis du Fire de Chicago en décembre 2020, le milieu de terrain de 23 ans a excellé dans l’uniforme du CF Montréal – et il aura encore l’occasion de le faire – jusqu’à être au cœur du plus important transfert de l’histoire de l’équipe montréalaise.

Renard, qui n’a pas voulu confirmer les détails financiers de l’entente, a indiqué que les discussions du transfert de Mihailovic ne dataient pas d’hier et que plusieurs équipes se sont informées de ses services.

Le directeur sportif voulait toutefois faire les choses de la bonne façon en impliquant Mihailovic, qui avait déjà l’AZ Alkmaar en haute estime.

« Il y avait d’autres clubs intéressés à Djordje. Nous aurions pu obtenir quelques centaines de milliers de dollars de plus en attendant d’autres clubs, mais ce n’était pas notre objectif. Je voulais travailler main dans la main avec Djordje et son représentant. Travailler avec ses choix », a insisté Renard.

Ce dernier se rappelle ses premières conversations au téléphone avec Mihailovic. Le désir de traverser l’Atlantique était déjà très bien connu, mais Renard lui a fait savoir qu’il pourrait lui offrir un rôle d’importance à Montréal, tout en augmentant ses chances d’atteindre son rêve.

« C’était important pour Djordje d’entendre qu’il pouvait venir ici, offrir les meilleures prestations possibles et lorsqu’un club serait intéressé, nous serions ouverts à discuter. Je l’ai toujours dit, ce n’est pas une prison ici. Je veux qu’il y ait des émotions sur le terrain et avec les partisans et Djordje est très reconnaissant de ce que nous avons fait pour lui », a expliqué Renard.

Mihailovic se souvient également de ces discussions.

« Quand j’ai parlé avec Olivier, à la fin de 2020, je pouvais sentir qu’il voulait vraiment m’avoir à Montréal. Je devais lui faire confiance et je l’ai fait à 100 %. Je sentais dans ses paroles que son intérêt était réel. Et ce qu’il a dit s’est produit », a déclaré l’Américain.

Mihailovic a rapidement fait sa marque avec le CF Montréal et il a été nommé le joueur le plus utile de l’équipe pour la saison 2021. Ses 16 passes décisives ont même battu le record d’Ignacio Piatti (13), établi en 2018.

Aidé par les conseils de Nancy et de son personnel d’entraîneurs, Mihailovic a pu se développer comme joueur et il a pu se donner une certaine renommée à travers la MLS.

« J’ai accepté les défis ici et j’ai grandi. Les entraîneurs et l’équipe m’ont donné une plateforme dans laquelle je peux simplement montrer qui je suis en tant que joueur et en tant que personne, a-t-il fait valoir. Wilfried a été dur avec moi, mais il m’a pris sous son aile. Je ne regretterai jamais d’avoir pris la décision de venir à Montréal parce que ça m’a fait prendre deux ou trois pas en avant dans ma carrière. »

Élevé à titre d’entraîneur-chef du CF Montréal avant le début de la saison 2021, Nancy a vu en Mihailovic un très bon projet à développer. Les deux hommes en sont presque venus à entretenir une relation fusionnelle.

« J’ai trompé ma femme, a imagé Nancy en riant. C’est une relation professionnelle, mais c’est aussi une relation que l’on vit dans un couple, tout simplement. À certains moments, je devais être brutalement honnête avec lui et à d’autres moments, je devais être proche de lui. Il y a eu beaucoup d’exigences envers le joueur, mais aussi beaucoup d’empathie et de bienveillance envers la personne. C’est ce que je pense qu’il fallait faire avec lui. Djordje était un projet intéressant et je suis heureux parce que ça me dit que je ne suis peut-être pas trop mal comme entraîneur. »

La formation montréalaise occupe actuellement le deuxième rang de l’Association Est avec huit matchs à disputer et elle est en voie de connaître la meilleure saison de son histoire en MLS.

Il était d’ailleurs important pour Mihailovic de rester à Montréal pour compléter ce que lui et ses coéquipiers ont commencé. Surtout que l’Américain n’a participé qu’à une seule partie éliminatoire et que le résultat n’avait pas été positif.

« Je voulais terminer la saison en MLS. C’est ce que je voulais et ce que je devais faire. Ça aurait été difficile de quitter l’équipe à ce moment de la saison alors que nous allons tellement bien, a-t-il exprimé. J’ai disputé un match en carrière en séries et nous avons perdu 4-0. Mon premier objectif est de gagner un match éliminatoire et ensuite de gagner la coupe MLS. C’est pourquoi je suis heureux de rester ici, car nous sommes en bonne position pour accomplir ces deux choses. »

Renard s’est dit très reconnaissant de la flexibilité de l’AZ Alkmaar dans ce dossier et d’avoir permis à Mihailovic de conclure la saison à Montréal.

« Je remercie l’AZ Alkmaar parce que c’était bien pour Djordje de poursuivre la saison et de peut-être participer à la Coupe du monde de soccer. Le fait d’arriver dans un nouvel environnement, dans les quatre ou cinq premiers matchs, il n’aurait peut-être joué que 15 ou 20 minutes. Ils ont compris que pour lui, de rester ici et d’avoir le maximum de minutes, ça pourrait aussi l’aider en vue de la Coupe du monde », a soutenu Renard.

Le hasard fait bien les choses pour Mihailovic, qui réintégrera la formation du CF Montréal dans le cadre de son match contre le Fire, samedi. Il pourra passer du temps avec sa famille, qui lui a appris le décès de sa grand-mère, mercredi.