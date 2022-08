Aujourd’hui, en ce qui a trait au CF Montréal, Gilles Vigneault a tort : tout le monde est bel et bien heureux. Djordje Mihailovic a son transfert vers un club européen d’envergure. Le CF Montréal parvient à le garder à Montréal jusqu’à la fin de la saison. Et engrange du même coup une coquette somme.

Jean-François Téotonio La Presse

Le CFM a confirmé mercredi ce qui était devenu un secret de polichinelle. Son milieu de terrain américain, véritable bougie d’allumage offensive de l’équipe cette saison, a trouvé une entente avec l’AZ Alkmaar, club de première division néerlandaise. Il rejoindra sa nouvelle équipe à partir du 1er janvier 2023, soit après la saison — et les séries — de la MLS.

Selon l’informateur de la MLS Tom Bogert, plus de 6 millions de dollars reviendraient au CF Montréal dans ce transfert. Il avance aussi que le club montréalais serait parvenu à y ajouter une clause pour un pourcentage de revente. Le même genre de clause qui permet au Fire de Chicago d’obtenir 10 % de la valeur du transfert de mercredi, en fonction de ce qui avait été négocié lors de l’acquisition de Djordje Mihailovic par Montréal, à la fin de 2020.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE L'AZ ALKMAAR Djordje Mihailovic dans l'uniforme de l'AZ Alkmaar

Si ces chiffres sont confirmés, ça ferait de ce transfert le plus important jamais conclu pour le Bleu-et-noir.

« Je veux remercier Djordje qui a cru au projet en voulant venir ici à Montréal et montrer tout son potentiel, a commenté le directeur sportif et vice-président Olivier Renard, dans un communiqué. On veut aussi le remercier d’avoir fait tout ce qu’il a accompli sur le terrain depuis son arrivée, mais aussi de vouloir continuer la saison à Montréal pour essayer d’aller le plus loin possible. »

« C’était son rêve depuis plusieurs années d’aller en Europe et je suis content qu’on puisse contribuer à son objectif de carrière. C’est une bonne entente avec un club où il voulait aller et où il pourra se réaliser pleinement avec son style de jeu et ses qualités. »

« Triste », mais « excité »

« Maintenant que mon avenir est fixé, je peux me concentrer entièrement sur mon soccer, a commenté Mihailovic dans une vidéo mise en ligne par le club. Et notre équipe va très bien présentement. On a la chance de faire quelque chose de très spécial pour cette ville et ce club. »

Il s’est dit « triste » de quitter le CF Montréal, tout en parlant d’un « moment très excitant ».

« Lorsque je me suis joint à cette équipe, après avoir quitté Chicago, je ne m’attendais pas à un accueil de ce genre. Je veux remercier les partisans pour leur soutien. Ce fut une expérience inoubliable. »

Sa venue à Montréal a « changé positivement le cours de [sa] carrière ». « J’avais des ambitions en arrivant ici. Je voulais personnellement atteindre de nouveaux sommets, mais aussi de réussir les objectifs de l’équipe. »

« L’Europe a toujours été mon rêve, enchaîne-t-il. [L’état-major du club m’a] donné la chance de poursuivre cette nouvelle voie dans ma carrière. »

L’Américain de 23 ans a disputé 54 matchs de saison régulière, dont 50 en tant que partant, au cours de ses 2 saisons avec le CF Montréal. En 2022, ses 7 buts constituent un sommet en carrière. En 2021, il avait battu le record de 13 passes décisives établi par Ignacio Piatti en 2018, en en enregistrant 16.