On ne pourra reprocher à Alistair Johnston de ne pas être conséquent avec ses propos. Et surtout, de s’être trompé.

Jean-François Téotonio La Presse

Le défenseur du CF Montréal mentionnait à La Presse, en tout début de saison — le 17 mars, pour être exact — que la chimie aux remparts de l’équipe « allait s’installer avec le temps ».

C’est qu’à l’époque, le onze montréalais venait de perdre ses trois premiers matchs. Et avait accordé huit buts dans l’intervalle. Pour finalement en laisser passer 23 au cours des 13 premiers matchs.

Mais depuis, la défense s’est graduellement étanchéifiée, avec 18 filets accordés au cours des 13 dernières rencontres. Le CFM a trois jeux blancs dans ses sept derniers matchs, séquence au cours de laquelle il est demeuré invaincu. Sa dernière fiche immaculée a été acquise samedi dernier, au terme d’une victoire de 4-0 face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre au stade Saputo.

Ce qui nous mène à mardi, au Centre Nutrilait. Johnston s’est présenté devant les micros après une séance d’entraînement désagréablement pluvieuse. Mais lui, comme toujours, souriait.

« Avec un groupe de défenseurs, tu as besoin de temps, corrobore-t-il, se rappelant lui-même notre entrevue du début de l’année. Et maintenant, on a trouvé notre élan. »

Et du temps, il en a eu. Johnston est l’homme de fer du CF Montréal. Il a participé aux 26 matchs du club en MLS, dont 24 en tant que partant. On lui apprend la chose, mardi.

« C’est une preuve que le personnel d’entraîneurs croit en moi, se réjouit-il. Ça veut aussi dire que je fais les bonnes choses hors du terrain, pour garder mon corps en santé. […] Je ressens mes jambes, et j’avoue que ça a du sens ! Elles sont un peu fatiguées, mais on y est presque. On est très excités d’y aller d’une dernière poussée. »

« Confus »

Alistair Johnston et Gabriele Corbo ont été acquis dans l’entre-saison. Ils s’ajoutaient à un corps défensif qui s’était pourtant bien établi en 2021, constitué notamment de Kamal Miller, Joel Waterman, Zachary Brault-Guillard et Rudy Camacho.

L’international canadien n’a pas de difficulté à le dire : la défense montréalaise était un peu « confuse », en début de saison.

« Quand l’équipe avait le ballon, on ne savait pas trop où se positionner défensivement, explique-t-il. Devait-on être en train d’aider à l’avant ? Ou plutôt d’y aller d’une couverture résolument défensive ? Maintenant, on a trouvé notre niche : si le jeu est de ton côté, tu peux aller aider. […] On a fini par tous être sur la même page. »

« On peut voir maintenant que notre couverture est là. On comprend que si Joel s’avance, Kamal va prendre sa place. C’est simplement de bien comprendre le système. »

Joel Waterman en est un autre qui a pris du galon cette saison. Jusqu’à devenir un des joueurs aux performances les plus constantes de l’équipe. Tout comme Johnston, il parle du « temps » nécessaire pour s’ajuster au système. Et donne l’exemple du dernier match contre le Revolution.

« Avant, on accordait des buts un peu trop facilement, analyse Waterman. Contre la Nouvelle-Angleterre, on a tout donné. On a bien défendu notre boîte. C’est ce que ça prend pour aller chercher des jeux blancs. Et on est prêts à le faire. »

« On passe du bon temps »

Cette amélioration ne s’effectue pas toute seule. Alistair Johnston parle notamment de l’entraîneur adjoint Laurent Ciman en utilisant le terme « maître d’œuvre », ou « mastermind ».

« C’est lui qui porte le regard le plus approfondi sur les défenseurs centraux et les latéraux, juge le numéro 22. Il nous parle beaucoup et il a beaucoup d’expérience. »

Johnston et Waterman évoquent aussi le nom de Kwame Ampadu, un autre adjoint de Wilfried Nancy.

« Les deux m’ont énormément aidé dans les deux dernières années, souligne Waterman. Ils ont été très importants dans cette évolution de la défense cette saison. Ils m’ont donné de la confiance, m’ont montré quelques habitudes que j’avais sur le terrain et ont corrigé mes erreurs. »

La gentille moquerie n’est d’ailleurs jamais bien loin de la bouche d’Alistair Johnston.

À l’entraînement, Ciman « veut montrer qu’il a encore des aptitudes », lance le défenseur en riant. « Quel que soit le défi que l’on se donne, il veut toujours participer.

« Et il y a toujours Kwame, en arrière-plan, qui fait des commentaires rigolos. Aujourd’hui, il avait trois manteaux et une tuque. Je ne pouvais pas le croire. On passe du bon temps avec le personnel d’entraîneurs. »

Et ce, même au cours d’une triste et lourde averse qui ne s’estompera pas de toute la séance d’entraînement.