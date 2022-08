Ryan Giggs a plaidé non coupable. Son avocat avait assuré lundi que le footballeur « n’avait recouru à aucune violence illégale », tout en affirmant que son client admettait que son comportement « sur le plan moral était loin d’être parfait ».

PHOTO STEVEN ALLEN, ASSOCIATED PRESS

(Londres) L’ancienne vedette de Manchester United Ryan Giggs a assuré mardi ne jamais avoir commis de violence contre des femmes, mais reconnu avoir été infidèle, lors de son procès pour violences conjugales.

Agence France-Presse

L’ex-joueur de 48 ans, qui a remporté deux Ligues des champions sous le maillot de Manchester United, et entraînait jusqu’à récemment l’équipe nationale du Pays de Galles, a pris pour la première fois la parole devant un tribunal de Manchester.

Alors que son avocat Chris Daw lui demandait s’il avait « déjà dans (sa) vie agressé une femme », il a répondu « non ». Même réponse lorsque le juriste lui a demandé s’il avait « déjà essayé de contrôler ou forcer une femme, de quelque façon que ce soit, ou de la façon dont l’affirme Mme (Kate) Greville », son ancienne compagne.

Celle-ci assure que Ryan Giggs, en novembre 2020, lui a donné un coup de tête, et a asséné un coup de coude dans la mâchoire de sa sœur qui était intervenue. Elle a aussi décrit une dispute au début de leur relation lors de laquelle il l’avait traînée nue dans un couloir où il avait jeté le contenu de sa valise.

Ryan Giggs a plaidé non coupable. Son avocat avait assuré lundi que le footballeur « n’avait recouru à aucune violence illégale », tout en affirmant que son client admettait que son comportement « sur le plan moral était loin d’être parfait ».

Un aspect de sa vie que l’ex-footballeur a reconnu mardi, répondant « non » lorsque son avocat lui a demandé s’il « avait réussi à rester fidèle » à ses compagnes successives, dont son ex-épouse et Mme Greville.

« Si une femme séduisante manifeste son intérêt à votre égard, quel que soit votre état matrimonial, êtes-vous en mesure de résister ? », a encore demandé l’avocat.

« Non », a répondu Ryan Giggs, qui, s’il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, risque jusqu’à cinq ans de prison.

Comme joueur, Giggs a remporté 13 titres de Premier League et deux Ligues des champions avec les Red Devils. Il avait été nommé en janvier 2018 sélectionneur de l’équipe galloise, qu’il a menée en huitième de finale du dernier Euro, l’an passé.