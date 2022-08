L’évènement s’amorcera un jour plus tôt, le 20 novembre

La FIFA a officiellement devancé d’un jour le début de la Coupe du monde et a donné au pays hôte, le Qatar, une vitrine de haute visibilité le dimanche soir.

Associated Press

Le Qatar affrontera désormais l’Équateur à Doha le 20 novembre, étendant la Coupe du monde à 29 jours et non les 28 convenus il y a sept ans, après qu’un tournoi prévu en juin et juillet ait été repoussé pour éviter la chaleur torride du désert au milieu de l’été.

Le changement a été approuvé par un comité de la FIFA composé de son président Gianni Infantino et des présidents des six instances continentales de football. La FIFA a déclaré que le vote a été unanime.

Le Qatar fera ses débuts en Coupe du monde contre l’Équateur à 19 h heure locale le 20 novembre, après une cérémonie d’ouverture au stade Al Bayt, d’une capacité de 60 000 places.

Avant la décision rendue jeudi, le premier match devait être Pays-Bas–Sénégal dans le groupe A du Qatar, à partir de 13 h heure locale le 21 novembre, un lundi. Ce match a été repoussé de six heures à 19 h, dans le créneau libéré par Qatar-Équateur.