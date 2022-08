« On a dit qu’on allait gagner ce match-là, avance l’entraîneur-chef Wilfried Nancy. En toute humilité, mais c’est ce que j’ai ressenti avec le staff et les joueurs. Excusez-moi du terme, mais putain que c’est bon. »

Une victoire spectaculaire comme celle de mercredi soir vient confirmer plusieurs hypothèses pour le CF Montréal.

Jean-François Téotonio La Presse

Primo, que cette équipe a eu une véritable poussée de croissance dans les dernières semaines.

Deuzio, qu’elle a les moyens de battre n’importe qui, faisant fi du classement, de la forme, du contexte géographique ou même des ennuis météorologiques.

Tertio — pourquoi pas —, que son entraîneur-chef Wilfried Nancy ne craint pas de prendre des décisions impopulaires, et qui finissent généralement par porter fruit.

Quarto — rendu là —, qu’elle a la force mentale digne des bonnes équipes de la MLS.

Certes, les deux buts montréalais se sont fait attendre à Columbus. Kei Kamara (87e) et Joel Waterman (94e) ont bel et bien joué les héros, mais Montréal a encore quelques lacunes offensives à régler avant d’aspirer à un parcours éliminatoire intéressant.

Djordje Mihailovic n’a pas retrouvé sa touche depuis son retour de blessure. Mason Toye se cherche aussi, malgré son doublé à Seattle il y a plus d’un mois. Au moins, pendant ce temps, Romell Quioto continue de tirer l’équipe vers l’avant. On l’a vu mercredi : son entrée en jeu à la 63e a complètement fait basculer la rencontre à l’avantage des visiteurs.

Mais tout cela peut encore se corriger lors des 11 derniers matchs de la saison régulière. Montréal n’a qu’à s’inspirer de son évolution palpable des dernières semaines.

« L’année dernière on l’a montré, a commenté Wilfried Nancy après la rencontre. Cette année, on continue. La progression est que cette fois-ci, on marque le but de la victoire. »

Un groupe soudé

Nancy se met ensuite à parler de la mentalité de ses hommes lorsque les orages ont forcé un arrêt de jeu d’environ 90 minutes à Columbus.

« Je n’ai pas parlé, c’est eux qui se sont motivés. C’est ce qu’on a mis en place. »

Ils ont mis de la musique. Se sont exercés au vélo stationnaire. Et « se sont parlé entre eux », dixit Nancy.

« On se disait continuellement qu’on y croyait, a affirmé Joel Waterman après le match. On savait qu’une fois qu’on en marquerait un, on pourrait l’emporter. Je ne croyais pas qu’on le ferait de façon si spectaculaire. »

On parle donc ici d’un groupe soudé, qui a confiance en ses moyens malgré l’adversité. Le crédit revient ici à son personnel d’entraîneurs. Avec un Nancy à sa tête qui n’a pas caché sa satisfaction par la suite.

Waterman prend du galon

PHOTO JAY LAPRETE, ASSOCIATED PRESS Joel Waterman (en noir) lors du match d’hier

Même sans son but victorieux, le nom de Joel Waterman ressortait de cette rencontre.

Le défenseur central canadien ne cesse de monter en puissance cette saison — et depuis son arrivée de la Première ligue canadienne (PLC) en 2020. Il est peut-être même en train de devenir le meilleur à son poste chez les Montréalais.

C’est lui qui a le meilleur pourcentage de passes de tout le groupe cette année, avec 88 %. Il a le plus haut total de dégagements (56) à sa fiche, marque qu’il codétient avec Rudy Camacho. Une statistique qui indique notamment un bon positionnement, mais aussi la hargne nécessaire pour aller se mettre le nez dans le trafic. À l’œil nu, on le sent en confiance et solide sur ses crampons.

Il a même trouvé sa touche de marqueur. Mercredi, c’était son troisième but de la campagne, et un huitième pour un défenseur montréalais.

Mais ne le voyez pas prendre la place d’un attaquant de sitôt.

« Je vais laisser ce travail à Romell, Mason et Kei », a-t-il lancé en rigolant.

Du reste, Montréal s’est ressaisi défensivement lors du dernier mois. Il n’a pas accordé plus d’un but par match depuis sa dégelée face au Galaxy de Los Angeles, au début de juillet. C’est pourquoi on estimait la décision de remplacer le gardien James Pantemis par Sebastian Breza audacieuse de la part de Nancy. Et elle l’était. Mais ça a fonctionné. Breza a été décisif à plusieurs occasions dans ce match.

Des geôliers en confiance. Une défense de plus en plus étanche. Une assurance à toute épreuve dans le groupe. Ne manque qu’un peu plus de hardiesse dans le dernier tiers pour aspirer réellement à gros.