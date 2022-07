Jason Di Tullio se battait depuis plus d’un an contre un glioblastome de grade 4, la forme la plus agressive du cancer du cerveau.

La Grinta n’est plus. Jason Di Tullio, entraîneur adjoint du CF Montréal, a succombé à son cancer du cerveau. Le club en a fait l’annonce vendredi matin.

Jean-François Téotonio La Presse

« Nos pensées accompagnent sa famille, ses proches, ses collègues et ses anciens coéquipiers, écrit le CF Montréal, sur Twitter. #LAGR7INTA pour toujours. »

« Nous nous joignons à l’immense peine que ce départ suscite chez les amateurs de soccer montréalais, continue le club. Ce passionné du sport laisse dans le deuil ses coéquipiers, ainsi que d’innombrables joueurs qu’il aura inspirés par ses fonctions d’entraîneur et d’entraîneur-adjoint. »

Sa mère Giulia Garofano avait annoncé son décès sur son compte Instagram, tôt vendredi matin. La fédération Soccer Québec dit avoir appris son décès jeudi soir, « avec une très grande tristesse ».

L’adjoint de Wilfried Nancy avait été nommé à ce poste en mars 2021. Son diagnostic de cancer est tombé au mois de juin suivant. Lors de son entretien avec La Presse en décembre 2021, il disait avoir subi deux opérations pour enlever toute trace visible du cancer.

« Mais le problème avec ce cancer, c’est que ça revient souvent », expliquait-il.

Jason Di Tullio a aussi été défenseur pour l’Impact de Montréal, de 2002 à 2007. Au fil de son parcours au sein du club montréalais, il a marqué coéquipiers et entraîneurs notamment par sa force de caractère. D’où son surnom de « La Grinta », expression italienne employée dans le domaine du sport qui signifie intensité et combativité face aux épreuves.

« Très triste journée, a écrit Hassoun Camara sur Twitter. On t’aime. »

« Jason était un exemple de courage et de résilience, exprime l’ancien gardien Greg Sutton. Il était un grand ami et coéquipier. N’importe qui a eu la chance de rencontrer Jason en est ressorti le sourire au visage. Il nous manquera, mais on ne l’oubliera jamais. »

« Tu t’es battu comme un champion comme tu t’es toujours battu dans la vie, rappelle l’ancien de l’Impact Rocco Placentino sur Instagram. Repose en paix, mon frère. »

Plus de détails à venir.