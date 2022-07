On ne peut pas dire que Valentin Castellanos a fait un tabac au fil de sa carrière en MLS contre l’Impact et le CF Montréal. Ça ne veut pas dire que Wilfried Nancy est malheureux de savoir que l’Argentin ne sera pas au stade Saputo samedi soir à l’occasion du passage du New York City FC.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

« Personnellement, il ne va pas me manquer parce que c’est un pur joueur », a lancé l’entraîneur-chef du CF Montréal après une séance d’entraînement exceptionnellement au stade Saputo, jeudi midi, sous un soleil de plomb.

Après un peu plus de quatre saisons avec la formation new-yorkaise, lors desquelles l’attaquant de 23 ans s’est développé au point de devenir l’un des marqueurs les plus prolifiques du circuit Garber, Castellanos a disputé son dernier match en MLS samedi dans une victoire de 2-0 contre l’Inter Miami CF.

Il jouera dorénavant avec le Girona FC, en Championnat d’Espagne, en vertu d’un prêt entre les deux clubs qui appartiennent au holding City Football Group.

En six parties en MLS contre les formations montréalaises, Castellanos n’a jamais trouvé le fond du filet. Il a tout de même inscrit 50 buts en 109 matchs en saison.

Là-dessus, il en a obtenu 19 en 32 parties en 2021, ce qui lui a valu le Soulier d’or du meilleur buteur dans la ligue. Il était destiné à faire mieux encore en 2022, ayant déjà amassé 13 buts en 17 rencontres, un sommet à égalité avec Sebastián Driussi, de l’Austin FC.

Lors des éliminatoires de 2021, « Taty » a ajouté trois buts en trois matchs, et il a aidé son équipe à remporter la Coupe MLS pour la toute première fois.

« Déjà, en début d’année, quand on a joué contre eux en matchs préparatoires, on a discuté un peu et je lui ai dit : “Mais qu’est-ce que tu fais là ? Tu n’as plus rien à faire ici, tu as tout gagné. Va voir l’Europe” », a relaté Nancy.

L’entraîneur-chef du CF Montréal a aussitôt laissé entendre que le départ de Castellanos ne faisait pas des prochains visiteurs au stade Saputo une mauvaise équipe.

Le NYCFC (12-4-5-41 points) arrivera à Montréal au deuxième rang dans l’Association Est, un point derrière l’Union de Philadelphie, mais avec un match en main.

La formation que dirige provisoirement Nick Cushing, après le départ de Ronny Deila vers la Belgique, en juin dernier, a gagné ses quatre dernières rencontres et n’a pas perdu à ses six dernières sorties.

Ses 12 victoires et son différentiel de + 20 au chapitre des buts marqués/buts concédés représentent des sommets dans l’Association Est.

Par ailleurs, l’équipe new-yorkaise n’a pas concédé de buts à ses rivaux depuis le 9 juillet, dans un gain face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre, et vient d’inscrire trois jeux blancs d’affilée.

« C’est toujours une bonne équipe, New York City. On sait qu’ils investissent beaucoup, ils font bien leur travail », a affirmé Nancy.

« Il y a Héber [Araujo dos Santos] [qui était déjà là] l’année dernière. [L’attaquant brésilien] a eu de petits soucis physiques, mais c’est un très bon joueur », a ajouté Nancy.

« Ça ne change rien pour nous. On sait qu’on va affronter une bonne équipe », a-t-il répété.

Si Nancy ne croit pas que se mesurer aux champions en titre donne plus de piquant au duel, il reste que ce match peut permettre au CF Montréal (11-8-2 -35 points) de rehausser son statut dans le reste de la ligue, croit le défenseur canadien Joel Waterman.

« Une victoire signifierait beaucoup. C’est une excellente équipe, ce sont les champions en titre », a noté Waterman qui, comme Nancy, estime que le NYCFC demeure très solide.

« C’est certain qu’ils ont perdu un excellent joueur, mais pour nous, les choses restent les mêmes. Nous allons nous préparer de la même façon. C’est une formation qui compte des joueurs de talent. Nous allons devoir être prêts. […] Nous voulons battre les meilleurs », a-t-il ajouté.

De son côté, l’attaquant Kei Kamara estime que la rencontre de samedi est importante pour la simple raison que le CF Montréal doit maintenir le cap.

« Nous voulons rester sur la bonne voie, ne pas nous retrouver en difficulté [cet automne] », a précisé Kamara.

« Notre tâche en ce moment est de garder notre concentration et d’y aller un match à la fois. New York City FC est une équipe coriace, une bonne équipe. Rappelez-vous ce qui est arrivé quand nous sommes allés là-bas. »

Kamara faisait allusion à la rencontre du 12 mars, où le CF Montréal a subi une correction de 4-1 au Yankee Stadium.

« Je pense que ce n’est pas pour rien qu’on affronte ces équipes en deux occasions », a mentionné Waterman.

« La première fois, ça ne s’est pas bien passé. Nous voulons nous assurer de corriger le tout. »