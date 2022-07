Le CF Montréal a annoncé lundi que le milieu de terrain québécois Tomas Giraldo sera opéré à un pied ce mardi, à Green Bay, au Wisconsin et qu’il sera absent pour le reste de la saison.

La Presse Canadienne

Giraldo a subi une fracture au cinquième métatarsien du pied gauche, communément appelé une fracture « Jones », mardi dernier à l’entraînement.

Afin de procéder à cette intervention et assurer une rééducation dans les meilleures conditions possibles, Giraldo sera opéré par le Dr Robert B. Anderson, chirurgien spécialiste des pieds et chevilles et de la médecine sportive.

Chef de file dans son domaine et reconnu mondialement pour ses interventions auprès de plusieurs athlètes professionnels à travers les grands circuits sportifs en Amérique du Nord, on retrouve notamment parmi les patients du Dr Anderson l’ancien défenseur du Canadien de Montréal Shea Weber, le quart des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes et le joueur de basketball Kevin Durant.

Giraldo n’a encore joué aucun match avec le CF Montréal en carrière.