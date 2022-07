Romell Quioto (30) après son but contre le DC United

Quand Romell Quioto flaire la bonne affaire, il ne la laisse pas passer.

Jean-François Téotonio La Presse

Le CF Montréal l’a emporté 2-1 contre le DC United, samedi soir à Washington. Grâce à deux buts de l’attaquant en première mi-temps.

Le pif de marqueur du Hondurien, jumelé à une solide sortie devant le filet pour James Pantemis, a permis à la troupe de Wilfried Nancy de très bien s’en tirer. Et ce, malgré une performance un peu plus inégale que ce qu’elle a offert dernièrement.

Le CF Montréal n’avait pas encore sué ses premières gouttes dans la chaleur de Washington qu’il menait déjà 1-0. Quioto apercevait le défenseur Donovan Pines jongler malhabilement avec le ballon alors qu’à peine 35 secondes étaient écoulées au match. Puis s’emparait du cuir et le transportait jusqu’à la surface, où il jouait d’adresse pour enfiler son premier but du match.

La troupe de Wilfried Nancy déployait ensuite son jeu de possession. Jusqu’à ce que le United trouve son énergie en milieu de première période. Mais Pantemis était vaillant : le gardien, nouvellement titulaire dans le onze montréalais depuis la semaine dernière, effectuait de belles parades, à la 26e notamment, pour protéger l’avance de son équipe.

Puis, tel le buteur instinctif qu’il est, Quioto jouait encore d’opportunisme. Joel Waterman lui envoyait une superbe — et longue — passe de l’arrière. Le Hondurien se défaisait avec ténacité du défenseur Gaoussou Samake, puis lobait le gardien pour son deuxième du match à la 35e minute. Il enfilait ainsi son neuvième but de la saison, ce qui en fait déjà son plus haut total au cours de sa carrière en MLS.

Le DCU est dernier au classement de la ligue. Il est aussi en attente que son nouvel entraîneur-chef, le légendaire Wayne Rooney, ne puisse commencer à travailler, le temps que ses enjeux de visa soient réglés.

Les locaux se sont néanmoins faits plus menaçants en deuxième mi-temps. Et comme Montréal dictait toujours le jeu, il a profité de son occasion sur coup de pied arrêté pour réduire l’écart. Gracieuseté de la tête du capitaine Steve Birnbaum à la 56e.

Le triple changement de Nancy à la 63e remettait les pendules à l’heure. Les jambes fraîches de Kei Kamara, Matko Miljevic et Mathieu Choinière faisaient graduellement calmer le jeu au Audi Field.

On a joué avec le feu à quelques reprises, notamment à la 78e, mais la défense montréalaise veillait finalement au grain.

Cette victoire, une 11e cette saison et une 5e sur la route, permet donc à Montréal de consolider sa place dans le Top 3 du classement de l’Est. Il se maintient à 9 points de la huitième position, la première exclue des séries.