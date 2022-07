La plupart du temps, à quelques heures d’un match, un entraîneur-chef devra répondre à des questions portant sur un joueur du club adverse, peut-être deux. Jeudi midi, Wilfried Nancy a plutôt dû parler d’une légende du soccer international qui, en principe, ne contribuera nullement à l’issue de la prochaine partie du CF Montréal.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Cette légende, c’est Wayne Rooney qui, le 12 juillet dernier, est devenu le nouvel entraîneur-chef de D.C. United.

Mais comme, aux dernières nouvelles, il attendait toujours le visa lui donnant le droit de travailler aux États-Unis, Rooney devra vraisemblablement se contenter du rôle de spectateur lors de la visite du CF Montréal dans la capitale des États-Unis, samedi soir.

Après la séance d’entraînement de son équipe au Centre Nutrilait, Nancy ne s’est pas fait prier pour parler de l’ancienne super-étoile du Manchester United, dans la Premier League d’Angleterre, et de l’équipe nationale anglaise.

Au passage, Nancy a répondu par l’affirmative lorsqu’il s’est fait demander s’il aurait aimé diriger son équipe contre Rooney, samedi soir.

« Beaucoup de respect. Il commence dans le métier. Je suis content de dire que j’ai peut-être un peu plus d’expérience que lui dans ça ! », a d’abord déclaré Nancy, avec un brin d’humour.

« Un top joueur, à l’époque », a-t-il aussitôt enchaîné. « Je me rappelle quand j’étais à l’Académie, je montrais beaucoup de vidéos de ses courses et aussi de son état d’esprit. Il va apporter, justement, son énergie, son état d’esprit en tant que joueur. J’ai déjà vu des bons changements et je ne suis pas surpris qu’il soit à la tête d’une équipe parce qu’il a des idées. Vous allez voir ce qu’il fait avec son gardien de but ; son gardien de but est un peu plus haut […]. Je ne sais pas s’il sera sur le banc, mais oui, je suis content de le voir. »

En acceptant le poste d’entraîneur-chef avec D.C. United, Rooney effectue un retour avec l’organisation pour laquelle il a marqué 23 buts en 48 matchs répartis sur deux saisons, en 2018 et 2019.

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Wayne Rooney est devenu le nouvel entraîneur-chef de D.C. United le 12 juillet dernier.

Par ailleurs, le palmarès de Rooney, l’entraîneur-chef, ne pourrait être qualifié d’éloquent. À la barre du Derby County FC, un club qui évoluait alors en deuxième division en Angleterre, Rooney a inscrit un dossier de 24 victoires 39 revers et 22 verdicts nuls en 85 parties, entre novembre 2020 et juin 2022.

Pour certains, c’est possiblement la preuve que les grands joueurs ne deviennent pas nécessairement de grands entraîneurs.

Lorsqu’un journaliste lui a soumis cette théorie, Nancy a répondu du tac au tac.

« Les petits joueurs ne font pas tous de grands entraîneurs non plus ! Chacun a son histoire. Il commence dans le métier. Il a eu deux ans ou un an et demi, je crois, avec son ancienne équipe. Il a eu le temps de mettre des choses en place. De la façon dont il fait jouer son équipe, il y a de la réflexion derrière. »

Le milieu de terrain Victor Wanyama croit aussi que Rooney peut connaître du succès à la barre d’une équipe de soccer.

« C’est déjà un bon entraîneur, a-t-il noté lorsqu’il a été interrogé sur les chances de succès de Rooney, à long terme.

« Il l’a prouvé en Angleterre. Je pense qu’il fera du bon travail. »