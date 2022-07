Tout y était, samedi soir au stade Saputo. Des gradins remplis. Une ambiance des plus festives. Une superbe performance du CF Montréal, contre un rival du Toronto FC complètement dépassé. Et, au bout du compte, une victoire de 1-0 bien méritée.

Jean-François Téotonio La Presse

Le Bleu-et-noir vient de jouer un de ses matchs les plus aboutis cette année. C’est même réellement une surprise qu’il n’ait pas trouvé le fond des cordages avant la 68e.

On a cru que Romell Quioto avait encore fait mouche. Mais c’était plutôt un but contre son camp marqué par Lukas MacNaughton. Le défenseur torontois a ironiquement — et joliment — repris de la tête une passe lobée absolument parfaite d’Alistair Johnston de l’orée de la surface.

Johnston, jusque-là en défense centrale, a été employé comme latéral droit pour la deuxième mi-temps, et ça a porté fruit. Il multipliait les belles montées et les centres dangereux. Avec l’entrée en jeu de Djordje Mihailovic, de retour d’une blessure qui l’a ennuyé depuis la fin mai, et celle de Mason Toye, un match déjà à sens unique l’a été encore plus.

Et le spectacle a ravi la foule de 19 619 partisans, ce qui a fait de cette soirée la première salle comble du CF Montréal cette saison. Mihailovic a reçu une ovation debout à son entrée sur la pelouse. Tout comme Quioto à sa sortie. Elle s’est fait autrement bruyante tout du long. Il fallait bien répondre à la centaine d’admirateurs torontois qui avaient fait le voyage à Montréal.

Qui plus est, Montréal a enregistré un deuxième jeu blanc cette saison. James Pantemis n’a pas été très occupé en remplacement de Sebastian Breza. Mais son arrêt à la 90e minute, alors que le CFM jouait à 10 contre 11 après l’expulsion de Kamal Miller à la 81e, lui vaudra certainement quelques accolades… et peut-être même officiellement le poste de Breza en tant que numéro un.

Dominant du début à la fin

La première mi-temps a été à l’image du match, soit avec une domination totale et complète du onze montréalais. Il en est ressorti avec un taux de possession à 65 %. Une douzaine de tirs au but contre quatre, dont quatre cadrés. Et presque le double du nombre de passes.

Le hic, c’est qu’en plus de son manque de réussite dans le dernier tiers, Montréal s’est buté à un Alex Bono en grande forme devant la cage torontoise. C’était lui, l’homme du match, à ce moment. Et peut-être pour toute la rencontre.

Comme prévu à la mi-temps, le club a officialisé l’intronisation de Mauro Biello à son Mur de la renommée. La légende montréalaise s’est amenée sur la pelouse en compagnie de Nevio Pizzolitto et Gabriel Gervais, les deux premiers joueurs immortalisés, ainsi que du propriétaire Joey Saputo. Ses deux enfants l’accompagnaient, aussi. La foule lui a offert une ovation debout bien sentie.