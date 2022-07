« Les émotions » de Joey Saputo ont pris le dessus, samedi dernier, après la défaite du CF Montréal contre le Sporting Kansas City.

Le propriétaire de l’équipe avait bruyamment fait savoir son mécontentement au président Gabriel Gervais devant la salle de presse, quelques instants après le coup de sifflet final de cette défaite de 2-1 à domicile. Ses remontrances semblaient dirigées vers son entraîneur-chef, Wilfried Nancy.

La Presse a tenté d’interroger Joey Saputo à ce sujet, vendredi, lors de la conférence de presse organisée à l’occasion de l’intronisation de Mauro Biello au Mur de la renommée de l’équipe. Notre question a été interrompue par un représentant du club, qui souhaitait que les interrogations des médias ne divaguent pas de la raison principale de leur présence au Centre Nutrilait.

Après la conférence de presse officielle, Joey Saputo a quitté les lieux rapidement, sans que l’on puisse aborder le sujet avec lui.

C’est plutôt Gabriel Gervais qui a été rendu disponible aux médias.

Il enchaîne néanmoins.

« Je peux vous dire que oui, des fois, les émotions peuvent sortir. Et c’est correct aussi. Chaque situation qui peut arriver, on le voit d’un côté positif pour continuer à progresser. C’est ce qu’on veut faire en tant qu’équipe. »

Joey Saputo est le propriétaire du club. Wilfried Nancy, son entraîneur-chef. Entre les deux, il y a Gabriel Gervais, président, puis Olivier Renard, directeur sportif. Si une décision devait être prise, est-ce que la hiérarchie serait respectée ?

« Toutes les décisions, on les prend en équipe, souligne Gervais. C’est comme ça qu’on est le plus forts. Je dirais que la hiérarchie a été respectée depuis que je suis arrivé. Il y a des incidents qui peuvent arriver dans le feu de l’action. Mais ce sont plus des exceptions à la règle. »

Interrogé sur le même sujet la veille, Wilfried Nancy avait répondu que « chaque leader gère sa compagnie comme il le souhaite ».

« Je suis au club depuis longtemps, avait-il dit. J’ai vu plein de choses. […] Je n’ai aucun problème avec ça. »

« Par contre, j’ai des valeurs auxquelles je ne dérogerai jamais », avait ajouté Nancy, sans préciser lesdites valeurs.

« Un ensemble de matchs » à la télé traditionnelle l’an prochain

La Presse a profité de l’occasion pour prendre des nouvelles auprès de Gabriel Gervais concernant la diffusion locale du CF Montréal en 2023, vendredi. C’est qu’un nouveau contrat liera la MLS au service de diffusion Apple TV pour la diffusion totale et complète de ses matchs.

« Au départ, j’entendais qu’il y aurait de 4 à 10 matchs [du CFM à la télé traditionnelle], révèle le président. Et là, ce serait plus que ça. Donc ça me réconforte. »

« La MLS négocie avec Bell, donc RDS et TSN, et TVA, a-t-il confirmé. Les discussions ont lieu maintenant. C’est pour un ensemble de matchs, qui inclut notre club et d’autres aussi. […] On a vraiment hâte d’avoir des nouvelles là-dessus, parce que nous, il faut qu’on s’organise. »

Gervais ne pense pas que tous les matchs seront diffusés à la télé. « Mais souhaitons au moins pour la moitié », souligne-t-il.