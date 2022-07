(Monterrey) Le Canada a blanchi la Jamaïque 3-0, jeudi soir, lors des demi-finales du Championnat de soccer féminin de la Concacaf.

La Presse Canadienne

Les Canadiennes se mesureront aux Américaines lors de la finale, disputée lundi, et ce duel aura pour enjeu une qualification olympique.

Jessie Fleming a enfilé l’aiguille lors de la première demie alors que les remplaçantes Allysha Chapman et Adriana Leon ont fait mouche en deuxième demie pour l’équipe canadienne, championne olympique en soccer féminin.

Le Canada et les États-Unis ont remporté leurs quatre dernières sorties et ils n’ont toujours pas alloué un but depuis le début de ce tournoi.

Les représentantes de l’unifolié ont eu le dessus pendant toute la rencontre face à la Jamaïque et l’écart aurait pu être encore plus élevé, n’eût été la gardienne Rebecca Spencer.

Les Canadiennes ont augmenté la pression plus la première demie progressait. Les Jamaïcaines ont eu quelques moments offensifs, mais elles n’ont pas vraiment créé une occasion de marquer. L’entraîneuse du Canada, Bev Priestman, a rapidement fait confiance à ses remplaçantes lors de la deuxième demie, permettant à la capitaine Christine Sinclair d’obtenir du repos.

Les Américaines ont blanchi le Costa Rica 3-0, plus tôt dans la soirée. Elles ont dominé 15-2 dans la colonne des tirs, dont sept cadrés.

Le Canada et les États-Unis ont croisé le fer lors de cinq des 10 dernières finales féminines de la Concacaf. Les Américaines ont remporté les cinq parties. Les Canadiennes ont cependant vaincu leurs rivales 1-0 lors des demi-finales du tournoi olympique de Tokyo, en route vers une conquête de la médaille d’or.

Les Canadiennes ont remporté le tournoi de la Concacaf en 1998 et en 2010, défaisant le Mexique lors de ces deux finales. Les Américaines ont gagné les huit autres représentations du tournoi, dont les deux dernières.

Les quatre demi-finalistes ont confirmé leur place à la Coupe du monde de soccer féminin de 2023, qui se tiendra en Australie et en Nouvelle-Zélande. Haïti et le Panama, qui ont terminé au troisième rang de leur groupe respectif, passeront par le match éliminatoire intercontinental.

Les championnes du tournoi de la Concacaf se qualifient pour les Jeux olympiques de Paris de 2024 ainsi que pour le tournoi inaugural féminin de la Gold Cup, également prévu en 2024.