Ces trois points, le CF Montréal ne voulait pas les échapper. À la maison. Contre une équipe dans les bas-fonds du classement. C’est pourtant ce qu’il a fait en s’inclinant 2-1 contre le Sporting Kansas City au stade Saputo, samedi soir.

Jean-François Téotonio La Presse

Montréal avait pourtant bien entamé la rencontre. En installant bien son jeu, comme il a l’habitude de le faire. Et en marquant le premier, dès la 13e minute, grâce aux prouesses de Lassi Lappalainen et de Romell Quioto.

Mais après une égalisation contre le cours du jeu de SKC à la demi-heure de jeu (nous y reviendrons), on a senti les visiteurs trouver leur objectif. Soit d’absorber la pression montréalaise et trouver des brèches en contre-attaque. Les hommes de Peter Vermes se faisaient de plus en plus véloces dans la zone des locaux, et ça finissait par payer à la 63e. Rémi Walter prenait un tir du pied gauche en entrant dans la surface, et assommait les esprits des 14 127 partisans rassemblés.

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS Romell Quioto (30) a marqué à la 13e minute de jeu.

Le CFM a bien tenté de répondre à cet assaut par la suite, mais le Sporting ne voulait pas laisser filer la chance d’accomplir ce qu’il n’avait réussi que quatre fois cette saison. Gagner un match.

Une erreur, un beau but

Montréal avait dicté le jeu en première période. On envoyait régulièrement Jojea Kwizera sur la gauche pour tester la défense du SKC. Mais c’est plutôt Lassi Lappalainen, à droite, qui s’est le mieux démarqué. C’est son crochet devant le défenseur Ben Sweat, puis son fabuleux centre vers Romell Quioto qui permettait à ce dernier d’ouvrir la marque. Le Hondurien faisait mouche de la tête au deuxième poteau.

Le Bleu-et-noir continuait de jouer avec la possession. Mais Kansas City trouvait une faille béante dans la défense montréalaise, ou ce qui en restait, à la 29e. Le CFM venait de jouer un coup franc. Samuel Piette et Quioto étaient restés derrière. Ce dernier, pressé par Roger Espinoza, tentait bien de dégager… mais son ballon déviait sur le dos du vétéran milieu de terrain. Il partait à sa course et, voyant un Sebastian Breza complètement hors position, s’élançait à quelques mètres du rond central. Espinoza avait le compas dans l’œil : son ballon allait se loger dans le coin droit du filet montréalais.

Ce but a donné le ton à la rencontre. Montréal n’a jamais pu réparer son erreur. Malgré de nombreuses tentatives tardives.