Romell Quioto (30), du CF Montréal (droite) et Sega Coulibaly (4) du LA Galaxy (gauche)

Le passage dans la ville des Anges a ramené le CF Montréal sur terre. Les Montréalais se sont inclinés 4-0 face au LA Galaxy, lundi soir à Los Angeles.

Jean-François Téotonio La Presse

Les locaux ont pu célébrer le Jour de l’Indépendance en grand. Des jolis buts de Javier « Chicharito » Hernandez et Rayan Raveloson, en plus d’une réussite sur penalty de Dejan Joveljić ont été les artifices de cette dégelée en règle.

Montréal a pourtant bien installé son jeu pendant toute la rencontre. Il a même dominé la possession à plus de 60 %. Mais les Angelins n’en ont fait cas : on utilisait la contre-attaque et une pression constante en guise de réponse.

C’est ce qui a mené au premier but des locaux. Chicharito marquait d’un tir bas d’un angle restreint au deuxième poteau à la 8e minute.

Comme il en a eu l’habitude souvent cette saison, Montréal répondait bien à ce premier assaut. Lassi Lappalainen, utilisé dans le couloir droit par Wilfried Nancy, avait fière allure en première période. Il était notamment frustré à la 11e minute par une belle parade de Jonathan Bond.

Le deuxième but du Galaxy, tout juste avant la mi-temps, est encore une fois venu contre le cours du jeu. Les visiteurs se rapprochaient de plus en plus du filet… jusqu’à ce que la VAR dénote une touche de la main — ou de l’avant-bras — de Joel Waterman à l’entrée de la surface du Galaxy. Penalty, LA. Dejan Joveljić s’en chargeait pour le 2-0.

Le CF Montréal y croyait encore au retour des vestiaires. Mais le Galaxy s’assurait de toujours bonder la surface d’hommes en blanc, ce qui stoppait net chacune des menaces montréalaises. Jumelé à un manque de réalisme et d’opportunisme dans le dernier tiers, le filet de Jonathan Bond n’a que rarement été menacé.

Rayan Raveloson se faisait ensuite le porte-parole offensif de son équipe. Il était brillamment servi par Julián Araujo en profondeur avant d’enfiler le 3-0 à la 60e. Il complétait ensuite la belle séquence de passes angeline à la 79e, marquée par une sublime talonnade de Sacha Klejstan, en poussant le ballon dans le filet supérieur.

La troupe de Wilfried Nancy conclut donc son voyage dans l’Ouest avec une victoire, contre les Sounders mercredi dernier, et une défaite. Il ne devrait pas trop se plaindre de cette récolte, au vu des périples toujours difficiles sur la côte du Pacifique.

Son prochain match sera disputé au stade Saputo face au Sporting Kansas City le 9 juillet prochain.