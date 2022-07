(Porto) Le FC Porto a activé l’option d’achat du milieu de terrain canadien Stephen Eustáquio et l’a mis sous contrat pour les cinq prochaines saisons.

La Presse Canadienne

Le club champion de la division nationale et de la Coupe du Portugal en a fait l’annonce mardi.

L’Ontarien de 25 ans est arrivé en prêt avec option d’achat en fin janvier du club portugais FC Paços de Ferreira. Rouage important de la sélection canadienne, Eustáquio a foulé le terrain à 11 reprises avec les Dragons.

« C’est un très grand bonheur pour moi (de revenir), a noté Eustáquio par le biais d’un communiqué. J’ai passé six bons mois ici, ils ont été incroyables – avec le titre national et la Coupe du Portugal. Si je n’avais pas été à la hauteur, je ne serais pas ici maintenant, alors je crois que j’ai bien performé. Je suis très heureux d’être ici et très motivé d’aider le FC Porto. »

Eustáquio, reconnu pour son talent pour distribuer le ballon, est en pleine préparation pour la Coupe du monde de 2022 au Qatar et pour la Ligue des champions de l’UEFA.

Il aura toutefois de meilleures opportunités de faire sa place comme titulaire du FC Porto compte tenu des départs des homologues de milieux de terrain Vitinha (Paris Saint-Germain) et Fábio Vieira (Arsenal). Il a été limité à seulement deux départs avec le FC Porto la saison dernière.

Celui qui a mouillé le maillot canadien à 22 reprises vivra également sa première présaison avec le club et il croit pouvoir en tirer profit.

« Arriver à mi-chemin de la saison n’est jamais facile, car le temps est réduit pour comprendre les philosophies de jeu de l’entraîneur-chef et de mes coéquipiers, a-t-il admis. Maintenant, avec la présaison, il y aura de nombreux matchs d’exhibition et beaucoup de temps de jeu pour m’acclimater. Ce sera impératif pour moi de prendre ma place, quelle qu’elle soit, et d’aider le FC Porto. »