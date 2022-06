Lorsque le ballon tiré du pied de Mathieu Choinière est entré dans le filet, samedi soir au Stade Saputo, on a senti une énergie spéciale émaner de la foule.

Jean-François Téotonio La Presse

D’abord, parce que ce but du 2-1 donnait les devants – pour de bon – au CF Montréal contre Charlotte FC. De plus, les cordages bougeaient tout juste devant des Ultras de retour en tribunes pour la première fois depuis septembre dernier.

Et, surtout, parce qu’un Québécois faisait gagner son club au lendemain de la fête nationale. Et de belle façon, en plus.

Choinière venait tout juste d’entrer dans le match au retour des vestiaires. Il remplaçait Lassi Lappalainen qui, du reste, n’avait pas fait une mauvaise première période. Dès la 47e minute, le Québécois était brillamment servi par une passe transversale de Romell Quioto. Il montait jusque dans la surface à partir de la gauche. Un petit crochet pour remettre sur son pied droit, et son tir faisait sublimement son chemin jusqu’au coin droit.

Charlotte n’a plus offert de grande opposition à partir de ce moment. Il faut dire que 10 de leurs joueurs étaient sur le protocole COVID-19 de la MLS, samedi soir.

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule – oui, c’est bien cela l’expression –, la rencontre de samedi a aussi été le théâtre du retour au jeu de Mason Toye. L’attaquant américain, une des étoiles du CFM la saison dernière avant sa blessure en août, n’avait pas foulé le terrain depuis 10 mois. Il a d’ailleurs bien failli couronner son retour dès les premiers instants ; son tir de la tête est passé à quelques centimètres du but adverse.

Une première mi-temps sans rythme

Le début de rencontre laissait présager une première mi-temps enlevante. Mais après les buts rapides de part et d’autre, le rythme de jeu s’est toutefois nettement calmé.

Romell Quioto faisait mouche dès la 6e minute sur une belle frappe du pied droit d’un angle restreint. Saluons la belle passe de Zachary Brault-Guillard en profondeur derrière la défense sur l’action.

On pensait le CF Montréal bel et bien lancé après cette première réussite depuis le retour de la pause internationale. Mais les visiteurs n’ont eu besoin que de trois minutes pour recoller, gracieuseté du pied droit du défenseur Guzmán Carujo. Il trouvait le fond du filet avec un tir à l’embouchure. Victor Wanyama avait malencontreusement fait dévier le ballon vers l’heureux joueur de Charlotte. 1-1, à la 9e minute.

La déconvenue d’Ahmed Hamdi au milieu de terrain était le seul autre élément à signaler de cette première période. De mauvaises lectures de jeu, des passes imprécises et une construction de jeu déficiente lui auront fait rater son audition.

Les Ultras de retour

On le disait : les Ultras étaient de retour au Stade Saputo. Ils étaient absents depuis septembre dernier, eux qui s’opposent au « rebrand » de l’Impact. Ils ont affiché quelques banderoles à cet effet au cours de la rencontre.

Leur retour s’est fait à la façon Ultras. Installés dans la section 131 avant le match, ils se sont finalement imposés dans la 132 peu avant le coup d’envoi. Le club a donc dû relocaliser les partisans qui avaient acheté des billets dans cette section, l’ancienne du groupe de supporters.