Le CF Montréal a été incapable de profiter de ses nombreuses chances et Maxi Urriti n’a pas raté la sienne pour faire mal à ses anciens coéquipiers. Il a été l’unique marqueur du match et a permis au Austin FC de l’emporter face au CF Montréal par la marque de 1 à 0, samedi.

Nicholas Richard La Presse

Le onze montréalais était de retour devant ses partisans après une absence de près d’un mois en raison de la pause internationale. Plus de 15 000 personnes s’étaient donné rendez-vous au Stade Saputo, mais les locaux ont été à court de solutions. Il est difficile de critiquer l’effort des hommes de Wilfried Nancy, qui ont passé la majorité du match en territoire ennemi. Toutefois, le manque de finition leur a coûté la victoire.

Très tôt dans la rencontre, le Austin FC, posté au quatrième rang de l’Association Ouest, a joué d’indisciplines, en accumulant les fautes. L’équipe a obtenu un carton jaune dès la sixième minute de jeu, gracieuseté du milieu de terrain Daniel Pereira. À la toute fin de la première demie, Pereira a récidivé en faisant trébucher Mathieu Choinière. Il a écopé de son deuxième carton jaune match et le CF Montréal allait donc pouvoir jouer avec l’avantage d’un homme pour l’autre moitié du match.

Manque d’opportunité

Les visiteurs ont repris là où ils avaient laissé en avant la mi-temps. Diego Fagundez s’est mérité un carton jaune et c’est à ce moment que le CF Montréal a commencé à ouvrir la machine, voulant profiter des largesses et du manque de concentration de ses opposants.

Joaquin Torres a alimenté à la perfection Matko Miljevic qui n’a pas été en mesure d’enfiler l’aiguille à la 52e minute.

60 secondes plus tard, Kei Kamara a raté une chance en or qui lui fera sans doute faire des cauchemars jusqu’au prochain match. C’est Zachary Brault-Guillard qui avait amorcé l’action et qui avait offert le but sur un plateau d’argent à son coéquipier grâce à une passe au centre. Kamara a semblé vouloir célébrer avant que le ballon ne traverse la ligne de but tellement la situation parfaite, mais en vain, le gardien Brad Stuver s’est interposé. Le vétéran attaquant n’en croyait pas ses yeux.

Kamara a encore frappé à la porte à 61e minute en redirigeant un coup franc à la gauche du filet.

Urruti, comme dans le temps

Maxi Urruti a joué le bleu-blanc-noir pendant deux saisons, en 2019 et 2020. L’Argentin a fait taire ses anciens partisans à la 67e minute en acceptant la remise de son coéquipier Jon Gallagher devant le filet et en lobant le ballon par-dessus Sebastian Breza.

Joel Waterman s’est fait batte de vitesse sur la séquence et le CF Montréal tirait de l’arrière par un but. Il s’agissait du cinquième but de la saison d’Urruti.

Romell Quioto, emmené en fin de match, a été incapable de pousser le ballon dans la cage adverse et béante à la 86e minute.

Le CFMTL s’est bien battu, mais son manque d’opportunisme lui été coûteux jusqu’en toute fin de match.

Les Montréalais ont subi leur cinquième défaite de la saison.