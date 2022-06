Photo Hussein Sayed, Associated Press

(Al Rayyan) Le Costa Rica s’est qualifié pour la Coupe du monde de soccer de 2022 mardi grâce à une victoire de 1-0 contre la Nouvelle-Zélande dans un match éliminatoire intercontinental.

Associated Press

S’appuyant sur son noyau de vétérans, le Costa Rica a protégé une avance d’un but, qu’il s’était donnée grâce à Joel Campbell à la troisième minute de jeu, et a pu compter sur les arrêts de son gardien et capitaine Keylor Navas.

La Nouvelle-Zélande ne s’est pas laissée abattre par ce but hâtif pour dominer au chapitre de la possession du ballon et des chances de marquer, même après avoir été contrainte d’évoluer à 10 joueurs pendant le dernier quart de l’affrontement.

Deux décisions clés, prises avec l’aide de l’assistance vidéo à l’arbitrage, sont allées contre la Nouvelle-Zélande. La première l’a privée du possible but égalisateur de Chris Wood à la 39e minute, et la seconde est venue confirmer un carton rouge à Kosta Barbarouses, à la 69e minute de jeu.

Le milieu de terrain avait été dépêché dans la mêlée à peine neuf minutes plus tôt.

Navas a réalisé ses meilleurs arrêts lors des moments de tension de la fin du match, bondissant pour repousser un tir de Clayton Lewis, puis se projetant au sol pour bloquer un tir de Wood.

Avec ce triomphe, le Costa Rica a été inséré au sein du groupe E, en compagnie de l’Espagne, du Japon et de l’Allemagne. Le Costa Rica affrontera l’Espagne lors de son premier match de la phase de groupe, le 23 novembre.