(Varsovie) L’association entre Robert Lewandowski et le Bayern Munich semble terminée.

Associated Press

L’attaquant polonais, dont l’avenir a été lié au FC Barcelone, a révélé en conférence de presse avant le camp d’entraînement de son équipe nationale qu’un transfert serait la meilleure conclusion pour toutes les parties.

« Une chose est certaine aujourd’hui : mon histoire avec le Bayern a touché à sa fin, a confié Lewandwoski. Après tout ce qui s’est passé au cours des derniers mois derniers, je ne peux pas imaginer de poursuivre une bonne coopération. Je me rends bien compte qu’un transfert sera la meilleure solution pour chacune des deux parties.

« Je pense que le Bayern ne me retiendra pas uniquement parce qu’il en a la possibilité. »

Lewandowski s’exprimait à Varsovie avant le match de la Ligue des Nations de la Pologne contre le Pays de Galles, mercredi.

Assis à ses côtés, l’entraîneur de la Pologne Czeslaw Michniewicz a déclaré : « Il semble aujourd’hui que le Bayern utilisera cette année de contrat et Robert devra rester. Plus tôt ce sera réglé, mieux ce sera pour Robert, car il aura la tête claire et se concentrera sur le travail à faire.

« Je suis sûr qu’une nouvelle impulsion sous la forme d’un changement de ligue et d’environnement n’aura que de bons effets sur Robert et qu’il pourra poursuivre ses rêves. »

L’attaquant de 33 ans avait précédemment déclaré au diffuseur polonais Eleven Sports qu’il serait « difficile de savoir si je jouerai encore pour le Bayern la saison prochaine. »

L’agent de Lewandowski, Pini Zahavi, et Barcelone auraient convenu verbalement d’un contrat de trois ans, mais le Bayern a été ferme dans sa position selon laquelle le joueur n’est pas à vendre.

Les derniers commentaires de Lewandowski — ses plus forts à ce jour — ne seront probablement pas bien accueillis à Munich, où le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidžić et le directeur général Oliver Kahn ont tous deux déclaré qu’il respectera son contrat.

Il a marqué 312 buts en 384 matchs de Bundesliga pour le Bayern et l’ancien club du Borussia Dortmund.

Lewandowski a marqué 35 buts en 34 apparitions la saison dernière pour devenir le meilleur buteur de la Bundesliga pour la cinquième saison consécutive et la septième fois au total.

Il a amélioré l’ancien record de buts en Bundesliga en une saison avec 41 buts l’an dernier.