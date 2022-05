On ne sait pas exactement ce qui a ensorcelé les affrontements entre Montréal et Cincinnati. Mais la magie ne semble pas sur le point de s’estomper.

Jean-François Téotonio La Presse

Le CF Montréal l’a emporté 4-3 dans une ambiance véritablement festive au Stade Saputo. Un doublé de Romell Quioto, ainsi que des réussites de Mathieu Choinière et Joel Waterman ont enflammé le party.

Seul bémol pour les 14 225 spectateurs rassemblés, au-delà de tous ces buts encaissés : la sortie prématurée de Djordje Mihailovic. Le milieu américain a dû quitter la rencontre à la 17e minute après une blessure à son pied gauche. Il va souhaiter que sa récente sélection avec les États-Unis n’en soit pas mise en danger.

Festival de buts

Tentons de récapituler cet autre match de folie entre ces deux clubs.

C’étaient les visiteurs qui se servaient la première part du gâteau. À la 12e minute, Junior Moreno faisait mouche à l’embouchure du filet en reprenant une passe de la tête. Le jeu était issu d’un corner.

Cinq minutes plus tard, Montréal créait l’égalité au profit d’un jeu semblable. Et c’est Joel Waterman qui se régalait d’un deuxième but cette saison, et dans sa carrière. Il était servi par une passe de la tête de Kamal Miller. Sa frappe en arabesque ne faisait aucun doute.

C’était d’ailleurs un septième but enfilé par un défenseur montréalais cette saison, ce qui égalait un record du club établi en 2013 et en 2021.

Malgré l’égalisation, le CF Montréal avait de la difficulté à poser son jeu en première mi-temps. Cincinnati avait installé un pressing intense qui mettait un frein aux tentatives offensives du Bleu-et-noir.

Les locaux laissaient aussi énormément d’espace aux visiteurs dans son dernier tiers. Ce qui a bien failli les pincer à plusieurs reprises. Sebastian Breza a dû s’imposer pour limiter les dégâts.

Ironiquement, c’est une comédie d’erreurs des défenseurs de l’Ohio qui permettaient à Montréal de prendre les devants à 2-1, dans les arrêts de jeu de la première période. Joaquín Torres servait une sublime passe à Romell Quioto dans l’axe, devant la surface. Si ce dernier contrôlait mal le ballon, c’était tout de même moins pire que le cafouillage des défenseurs et du gardien devant lui. Il se sauvait avec le cuir derrière tout ce beau monde et poussait le ballon dans les cordages.

La troupe de Wilfried Nancy récidivait dès le retour des vestiaires. Et c’était Mathieu Choinière qui trouvait sa touche de marqueur, cette fois. Kei Kamara, entré quelques secondes plus tôt, effectuait un magnifique petit geste dans la surface. Le Québécois tirait sur réception dans la lucarne. 3-1 Montréal, à la 46e minute. Ce n’était que le troisième but de sa carrière en MLS.

Alvaro Barreal réduisait ensuite l’écart à 3-2 (52e). Romell Quioto marquait sur penalty pour faire 4-2 (59e) et obtenir son doublé. Alors que la foule montréalaise faisait la vague, Junior Moreno la faisait se casser à la 63e en allant chercher son propre doublé pour le 4-3.

À partir de ce moment, Cincinnati poussait. Montréal défendait. L’ambiance était tendue. Mais la délivrance est enfin venue au terme d’une longue période de pression des visiteurs.

Les hommes de Wilfried Nancy l’avaient emporté par la même marque en Ohio, plus tôt cette saison. L’an dernier, à Montréal, les locaux s’étaient imposés 5-4. On ne s’ennuie jamais contre Cincinnati.