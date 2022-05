AC Milan

Souffrant, Zlatan Ibrahimovic n’a « presque pas dormi pendant six mois »

(Paris) Blessé et en grande souffrance, Zlatan Ibrahimovic n’a « presque pas dormi pendant six mois », mais il a tenu sa « promesse » en guidant l’AC Milan au titre en Italie, a déclaré jeudi l’attaquant (40 ans), opéré d’un genou mercredi et éloigné des terrains jusqu’en 2023.