(Toronto) Canada Soccer a annulé le match international contre l’Iran à cause de la grogne.

Neil Davidson La Presse Canadienne

Dans un communiqué d’un paragraphe, l’organisation qui chapeaute le soccer au pays n’a pas précisé le motif de sa décision au sujet du match qui devait se dérouler le 5 juin au B. C. Place de Vancouver.

« Canada Soccer a annulé le match international contre l’Iran prévu le 5 juin 2022 dans le cadre des préparatifs de l’équipe nationale masculine pour la Coupe du monde de la FIFA au Qatar. Des détails supplémentaires seront fournis à tous les acheteurs de billets », pouvait-on lire dans le court communiqué de l’organisation.

Cependant, l’idée d’accueillir l’équipe iranienne, classée 21e au monde, a suscité de nombreuses critiques depuis son annonce.

Au cœur des doléances se trouve le vol no 752 d’Ukraine International Airlines, qui avait à son bord de nombreux Canadiens et qui a été abattu quelques minutes après son décollage, le 8 janvier 2020, à Téhéran, par un missile sol-air iranien. Le gouvernement canadien a déjà indiqué que 55 Canadiens, et 30 résidents permanents, faisaient partie des 176 victimes attribuables à cette tragédie.

Le premier ministre Justin Trudeau a dit que le match « n’était pas une très bonne idée », s’en remettant à Canada Soccer. Des députés conservateurs ont ajouté leurs voix à celles qui militaient pour l’annulation du match, mercredi.

Par voie de communiqué, l’Association des familles des victimes du vol PS752 avait demandé à Canada Soccer « d’annuler le match immédiatement ».

Le match contre l’Iran devait être le premier d’une série de deux à Vancouver. L’équipe canadienne y disputera un match de la Ligue des Nations de la Concacaf le 9 juin contre Curaçao, avant de se rendre à San Pedro Sula le 13 juin pour croiser le fer avec le Honduras.

Pour Canada Soccer, le duel contre l’Iran était une rare opportunité pour Équipe Canada d’affronter une équipe qui ne fait pas partie de la zone Concacaf, qui couvre l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et les Caraïbes.

Les Canadiens n’ont affronté que deux équipes provenant de l’extérieur de cette zone depuis l’arrivée de l’entraîneur-chef John Herdman en janvier 2018 : un revers de 1-0 contre l’Islande en janvier 2020 et une victoire de 1-0 contre la Nouvelle-Zélande en mars 2018.

Le Canada présente une fiche de 1-2-0 contre l’Iran, et il a remporté le plus récent duel 1-0 en avril 2001 au Caire, en Égypte. L’Iran a triomphé 1-0 en 1997 et 1999, lors de matchs présentés respectivement à Toronto et Edmonton.

Les représentants de l’unifolié entameront leur aventure en Coupe du monde le 23 novembre contre la Belgique (no 2), avant d’affronter la Croatie (no 16) le 27 novembre et le Maroc (no 24) le 1er décembre.