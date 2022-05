Le retour sur le doux chemin de la victoire attendra pour le CF Montréal. Quatre jours après sa première défaite en neuf matchs, la troupe montréalaise a de nouveau baissé pavillon au compte de 2-1, dimanche, face au Real Salt Lake.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Ça avait bien commencé, pourtant.

Dans une soirée l’honorant au Stade Saputo, le 12e joueur a rapidement eu une première – qui s’est avérée la seule – raison de célébrer alors que Djordje Mihailovic a fait 1-0 après seulement… 45 secondes d’action. Le jeu a été l’œuvre de Joaquin Torres, qui a livré une superbe passe à Ahmed Hamdi dans la boîte. Il a refilé vers Mihailovic, qui n’avait qu’à botter pour inscrire son septième de la saison.

C’est par la suite que les choses se sont gâtées.

Photo Eric Bolte, USA TODAY Sports Rudy Camacho (4), Maikel Chang (16) et Alistair Johnston (22)

La défensive montréalaise et son gardien Sebastian Breza ont été très sollicités en première demie, le Real Salt Lake se faisant aussi menaçant que les nuages gris survolant le stade.

À la 29e, Breza a fermé la porte du bout de la main sur une tête de Bobby Wood. Quatre minutes plus tard, il disait non devant une frappe de Justin Meram. À la 43e, il bloquait spectaculairement, de l’épaule droite, une frappe de Wood laissé seul devant le but. La foule, nombreuse de 14 205 personnes, a remercié le gardien en bonne et due forme.

Le Real Salt Lake a continué dans la même veine au retour de la mi-temps. À la 54e, Justen Glad a profité d’un botté de coin pour marquer d’une tête.

Photo Eric Bolte, USA TODAY Sports Sebastian Breza (1) et Maikel Chang (16)

À peine un peu plus de 10 minutes plus tard, Sergio Cordova faisait 2-1 d’une frappe au ras du sol. Une douche froide quelques minutes avant que n’arrive la pluie au Stade Saputo.

Le CF Montréal s’est montré plus insistant en fin de match, sans succès cependant.

Le prochain match de la troupe de Wilfried Nancy aura lieu mercredi, à 19 h, au Stade Saputo. Le Forge FC sera de passage pour les quarts de finale du Championnat canadien.