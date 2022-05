Le vice-président de la FIFA et président de la Concacaf (confédération d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes) Victor Montagliani.

(Los Angeles) La Fédération internationale de football annoncera le 16 juin les villes désignées pour accueillir les matchs du Mondial 2026, coorganisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, a annoncé vendredi la Fédération américaine de football, dans un communiqué « transmis au nom de la FIFA ».

Agence France-Presse

« La FIFA fera une annonce majeure et très attendue concernant l’organisation de la Coupe du Monde 2026 au Canada, au Mexique et aux États-Unis, qui sera diffusée en direct de la ville de New York. Vingt-deux villes candidates à l’organisation sont actuellement en lice pour le droit d’accueillir des matchs du tournoi de 48 équipes », indique US Soccer.

Les villes candidates sont Edmonton, Toronto, Vancouver pour le Canada ; Atlanta, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nashville, New York/New Jersey, Orlando, Philadelphie, San Francisco, Seattle, Washington DC/Baltimore pour les États-Unis ; Guadalajara, Mexico et Monterrey pour le Mexique.

Seize d’entre elles seront retenues pour ce qui sera le premier Mondial à 48 nations. Elles seront dans un premier temps réparties dans 16 groupes de trois, les deux premiers se qualifiant pour la phase à élimination directe, au stade des 16e de finale.

« Conformément aux étapes précédentes du processus de sélection de la Coupe du Monde 2026, toute annonce sera faite dans le meilleur intérêt du football, en tenant compte des besoins de toutes les parties prenantes concernées, car nous visons à jeter les bases pour un tournoi organisé avec succès dans les trois pays », a déclaré Victor Montagliani, vice-président de la FIFA et président de la Concacaf (confédération d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes).

Si les stades représentent un élément essentiel du processus de sélection, la FIFA affirme tenir compte d’autres facteurs selon les propositions globales présentées par chaque ville-hôte candidate, telles que la durabilité, les droits de l’homme, l’héritage, l’infrastructure générale et l’impact financier.