Le spectateur ayant attaqué un jeune arbitre s’excuse

« Je me suis comporté de manière inacceptable et j’en prends la responsabilité. » Le spectateur qui a attaqué verbalement et physiquement un jeune arbitre de 14 ans sur un terrain de soccer de Dollard-des-Ormeaux, samedi, a envoyé une lettre d’excuse à Soccer Québec.