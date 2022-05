Joel Waterman (16) célèbre son but marqué lors de la première demie.

Du spectacle. Des artifices. Des buts. Des victoires. Et surtout, du beau soccer. Oui, vraiment, le CF Montréal a trouvé son erre d’aller. Une performance dominante au Stade Saputo lui a permis de l’emporter 4-1 face à Orlando City SC, samedi. Et avec un septième match consécutif sans défaite, la troupe de Wilfried Nancy a battu le record d’invincibilité de l’équipe en MLS.

Jean-François Téotonio La Presse

Djordje Mihailovic et Joaquín Torres en bougies d’allumage. Un corps défensif solide, qui trouve même le fond du filet. Des latéraux qui opèrent efficacement dans les couloirs. Vraiment, tout semble fonctionner au Bleu-et-noir par les temps qui courent.

Le défenseur Joel Waterman a ouvert la marque à la 22e minute. C’était son tout premier but en MLS, à son 38e match. Il s’emparait d’un ballon à l’embouchure du filet sur un jeu issu d’un corner.

Ce but venait confirmer la domination complète du CF Montréal en première mi-temps.

Cette emprise sur le match, on pouvait la créditer notamment à un milieu reconstitué avec les retours de blessure des Québécois Samuel Piette et Mathieu Choinière. Ils remplaçaient Victor Wanyama et Ismaël Koné, tous deux suspendus.

On a souvent parlé de Djordje Mihailovic dans nos pages cette saison. C’est d’ailleurs le milieu de terrain américain qui doublait la marque à la 52e. Il profitait d’un bon centre — un autre — d’Alistair Johnston. C’était un cinquième but pour Mihailovic, soit un sommet personnel, et une quatrième passe décisive pour Johnston. Le défenseur international canadien trouve véritablement ses aises dans le couloir droit.

Mais ce match a été celui de Joaquín Torres. Pardonnez-nous la référence, partisans montréalais, mais on a l’impression que le petit Argentin commence à prendre des airs… de la fourmi atomique, Sebastian Giovinco. Ses enjambées endeuillaient les défenseurs d’Orlando à un rythme effréné. Et faisait se lever les 14 068 partisans réunis au Stade Saputo avec excitation à plusieurs reprises.

Il confirmait son excellente rencontre en marquant le but du 3-1 à la 81e, soit 8 minutes après le seul filet d’Orlando (João Moutinho, à la 72e). Son tir en retourné devant le filet était particulièrement joli.

Il avait été servi là-dessus par Zachary Brault-Guillard, entré dans le jeu quelques instants plus tôt. Et c’est ZBG qui est venu poser la cerise sur le gâteau, en faisant bouger les cordages de façon spectaculaire à la 84e. Son tir du pied droit à la droite de la surface faisait éclater le Stade Saputo à nouveau.