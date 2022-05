Un pas de plus a été franchi vers la fondation d’une ligue de soccer professionnel féminin au pays, samedi. Canada Soccer a annoncé la nomination de Breagha Carr-Harris pour mener ce projet tant attendu.

Jean-François Téotonio La Presse

Carr-Harris, forte de ses 15 ans d’expérience dans le domaine sportif, a travaillé pour les six équipes de Maple Leaf Sports and Entertainment, soit le Toronto FC, les Maple Leafs, les Raptors, les Argos, les Marlies et le 905.

Son mandat est clair : « le développement du soccer professionnel féminin » au Canada.

« Plus que jamais, le soccer professionnel féminin mérite d’avoir la place qui lui revient dans ce pays, a commenté le président de Soccer Canada Nick Bontis par voie de communiqué. Nous sommes très heureux d’accueillir Breagha Carr-Harris dans ce rôle nouvellement créé qui sera essentiel à l’avancement de notre sport. »

« Elle présidera le nouveau groupe de travail sur le soccer professionnel féminin qui s’appuiera entre autres sur l’expertise de l’entraîneure-chef de notre équipe nationale féminine, Bev Priestman, d’anciennes joueuses de l’équipe nationale, des ligues de haute performance provinciales et territoriales ainsi que du milieu des affaires », ajoute Bontis.

Carr-Harris dit reconnaître « le dévouement, l’engagement et le soutien de Canada Soccer et des joueuses et meneuses de notre pays à tous les niveaux ». Elle se dit aussi « très heureuse que nous soyons en position d’avoir une discussion sur la façon d’établir le sport professionnel féminin au Canada. »

Canada Soccer, dans son communiqué, mentionne que « l’objectif principal de ce poste est de promouvoir une identité canadienne forte et de donner la priorité au développement de jeunes Canadiennes prometteuses ».

La fédération dit avoir « l’intention de relever le niveau de la compétition et de fournir des modèles viables pour inspirer la prochaine génération de joueuses, d’entraîneures, d’arbitres et d’administratrices à travers le Canada ».

Canada Soccer avait annoncé l’ouverture de ce poste le 16 février dernier. Elle dit avoir embauché Breagha Carr-Harris à la suite d’une « vaste recherche internationale ».