Même en déficit, le CF Montréal reste confiant

Lorsque l’on décortique les six premiers matchs du CF Montréal à l’étranger en 2022, on découvre que les hommes de Wilfried Nancy ont joué presque la moitié du temps en déficit. Et pourtant, ils affichent un dossier honorable jusqu’à maintenant en terrain adverse. Toutefois, Kamal Miller et Victor Wanyama ne semblent pas trop étonnés.