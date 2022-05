Le Canada a été pigé dans un groupe incluant la France, le Nigeria et la Corée du Sud, en vue de la Coupe du monde de soccer féminin des moins de 20 ans.

Neil Davidson La Presse Canadienne

Le tournoi à 16 équipes aura lieu au Costa Rica, à San Jose et Alajuela, du 10 au 28 août.

Le Canada a été la dernière équipe pigée lors du tirage, qui s’est tenu au Teatro Nacional en compagnie des icônes costaricaines de soccer Shirley Cruz et Paulo Cesar.

Le Groupe C présentera un beau défi pour les Canadiennes. La France a terminé quatrième, deuxième et troisième lors des trois dernières représentations du Championnat de la FIFA et elle a défait l’Allemagne en finale du Championnat européen de soccer féminin des moins de 19 ans, en 2019.

Le Nigeria, finaliste en 2010 et en 2014, a pris part à la phase éliminatoire lors de sept de ses neuf dernières apparitions à ce tournoi. La Corée du Sud a pris le troisième rang en 2010 et a participé aux quarts de finale lors de deux de ses quatre présences à ce tournoi.

L’équipe canadienne s’est qualifiée en mars, lorsqu’elle a battu Porto Rico 2-0 lors du match de la troisième place du Championnat de soccer féminin des moins de 20 ans de la Concacaf.

Les Canadiennes ont raté leur première tentative de qualification pour la Coupe du monde lorsqu’elles ont été vaincues 1-0 par le Mexique, en demi-finale de la Concacaf.

Le Canada avait dominé ses adversaires 30-0 lors de ses cinq victoires consécutives à ce tournoi avant d’affronter les Mexicaines.

La Canadienne Anna Karpenko a été nommée la meilleure gardienne du tournoi.