Kamal Miller, héritier de Lionel Messi ? Une possibilité, selon Djordje Mihailovic.

Jean-François Téotonio La Presse

« Il s’est transformé en Messi en deuxième mi-temps, on dirait bien », a lancé à la blague le milieu de terrain montréalais après le match.

« Il s’est pris pour un attaquant, a pour sa part lâché en boutade l’entraîneur-chef Wilfried Nancy. J’espère qu’il ne se prendra par pour Zidane maintenant. »

Toutes ces personnes exagèrent gentiment, bien sûr. Mais il reste que ce sont ses prouesses qui ont permis au CF Montréal de l’emporter 2-1 au Stade Saputo, samedi après-midi, face à Atlanta United.

Le défenseur international canadien a ouvert la marque d’un solide coup de boule à la 4e minute, gracieuseté d’un bon coup franc frappé par Mihailovic.

Ensuite, « ses pieds ont parlé pour lui », dixit ce dernier. À la 82e minute, Miller se portait vers l’avant sur l’aile droite. Il se défaisait habilement – le mot est faible – de deux défenseurs. Puis servait Joaquín Torres d’une belle passe issue de sa bottine droite. L’Argentin trouvait le fond du filet de la tête, et faisait s’extasier les 15 060 partisans réunis dans l’enceinte montréalaise. Une très belle foule et une très belle ambiance, par ailleurs, sous un ciel d’un bleu uni.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les joueurs du CF Montréal célèbrent le premier but de la rencontre.

« On avait besoin d’une telle performance de sa part, a commenté Mihailovic. Il s’est présenté avec une bonne attitude dès le début. Son but et sa passe n’ont été que la cerise sur le gâteau, pour ma part. Je lui donne un 10 sur 10. »

Qu’en pense le principal intéressé ?

« Je ne sais pas trop ce qui s’est passé, a-t-il avoué, souriant. Je voulais créer des occasions pour l’équipe. Je savais que si je mettais le ballon dans la surface, quelque chose allait se produire. »

Un membre des médias lui demande s’il va demander à Wilfried Nancy et à son sélectionneur canadien John Herdman de le faire jouer à l’aile, dorénavant. Miller n’était pas contre l’idée.

« Je crois que je devrais organiser une rencontre avec les deux », a-t-il répondu en rigolant.

« Les gars ont été forts mentalement »

La vérité, c’est que sans ses exploits samedi, l’histoire aurait pu être tout autre. Parce que ce sont clairement les visiteurs qui ont dicté la majorité du cours du jeu. Ils confirmaient leur belle allure au retour de la pause, gracieuseté d’une très belle frappe de Marcelino Moreno à la 51e.

Les locaux ont été brouillons pour une bonne partie du match, soit entre leurs deux buts. Outre Miller, les hommes en noir peuvent aussi remercier le brio de leur gardien Sebastian Breza, qui s’est signalé à plusieurs reprises avec de très belles parades.

« Les gars ont été très forts mentalement, a souligné Nancy. Ils ont été forts dans le fait de n’avoir concédé qu’un seul but. Ce n’est pas de la chance. Les gars n’ont rien lâché. S’ils n’avaient pas été comme ça, peut-être qu’ils auraient pris plus de buts. Ils ont défendu, défendu, devant un adversaire de qualité. »

Les statistiques parlent d’elles-mêmes. Atlanta a eu près de 62 % de la possession, une somme imposante pour une équipe sur la route. Les visiteurs ont ainsi réussi 86 % de leurs passes, contre 77 % pour les locaux.

Les périodes de frustration du CF Montréal ont donné lieu à de malheureuses sanctions. Victor Wanyama et Ismaël Koné seront suspendus lors du prochain match pour cause d’accumulation de cartons jaunes. Le CF Montréal devra donc composer avec les absences de deux de ses partants au milieu de terrain.

Mais redonnons à César ce qui lui revient : Wilfried Nancy a fait des changements opportuns qui ont grandement changé l’allure de la rencontre. Notamment lorsqu’il a fait entrer Joaquín Torres pour la deuxième mi-temps. Ses incursions ont été les principales sources offensives des Montréalais pour cette période.

« On avait besoin du profil de joueur de Joaquín pour pousser l’opposition à défendre plus, a expliqué Nancy. La façon dont il joue fait en sorte qu’il installe le doute chez les adversaires. »

« J’ai senti que malgré la qualité en face, on a essayé par moments de s’installer chez eux et de provoquer quelque chose, a-t-il encore analysé. On savait qu’on pouvait faire des buts contre eux. »

Le souvenir du match nul de 3-3 à la mi-mars, à Atlanta, n’était effectivement pas loin.

Comme de fait, le CF Montréal n’a toujours pas perdu depuis cette rencontre au résultat crève-cœur. Il en est à six matchs sans défaite, ce qui égale un record d’équipe en MLS.

« On est dans une bonne position présentement, s’est réjoui Miller. On a offert un bon style de soccer depuis le début de la saison, mais les résultats n’y étaient pas à l’entame. »

« Il y a une belle ambiance dans le vestiaire, les gars qui entrent sur le terrain à partir du banc ont un réel impact. On croit en nous totalement et on en tire profit. »