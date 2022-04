L’évènement Patrice Bernier et ses amis en sera à sa cinquième édition, dimanche, au centre Pierre-Charbonneau.

Oui, il y aura des célébrités. Oui, elles s’affronteront dans des matchs de soccer. Et oui, malgré l’enjeu caritatif, les quatre équipes tenteront de devenir championnes.

Jean-François Téotonio La Presse

Mais le but premier de l’évènement Patrice Bernier et ses amis, qui en sera à sa cinquième édition dimanche, c’est « aider les jeunes à maintenir le rêve, à rester actifs ».

« Souvent, quand on parle des jeunes, on pense souvent aux plus jeunes, souligne Bernier lors d’un entretien téléphonique avec La Presse. Mais les adolescents sont souvent à une période où ils se développent des jobs, d’autres affinités, d’autres attentions, et lâchent leur sport. »

L’évènement de dimanche au centre Pierre-Charbonneau, auquel prendront part notamment Laurent Duvernay-Tardif, Ludivine Reding et d’autres personnalités issues de tous les horizons, servira ainsi à l’inauguration de la Fondation Patrice Bernier.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Laurent Duvernay-Tardif

« L’essence du sport, c’est de développer une passion, explique l’ancien capitaine de l’Impact. Se développer à travers ce sport-là. Physiquement, oui, mais aussi pour développer des amitiés et des connexions qui sont durables pour la vie. Et développer sa confiance en soi. La mission de la Fondation, c’est ça. »

Bernier veut entre autres venir en aide à des démographies avec « des réalités économiques, familiales, situationnelles qui font qu’elles doivent faire un choix ».

Il y a des parents qui doivent travailler et ne peuvent pas mettre les efforts financiers à la continuité du sport [de leur enfant]. Parce qu’en Amérique du Nord, qu’on le veuille ou non, on paie pour jouer. Certains ne peuvent pas toujours suivre. Patrice Bernier

Et son message, il veut le passer de la manière la plus « rassembleuse » possible, un thème qui revient souvent au cours de l’entretien.

Patrice Bernier et son ami et organisateur Alexandre Kénol, de GEAK Events, ne se limitent donc pas à inviter « du monde qui a joué au soccer ».

« On veut du monde pour rassembler. Pour donner une connotation positive au soccer. Parce que je sais que parfois, certains pensent au soccer de façon négative. Moi, c’était de donner l’expérience à des gens qui n’ont pas nécessairement joué, pour qu’ils voient comment c’est cool. »

« J’ai eu des gens comme Olivier Primeau ou Renaud Blanchet d’Occupation double, enchaîne celui qui est aujourd’hui analyste à TVA Sports. Ils sont venus, ils ont joué, et tout de suite après ils ont voulu s’inscrire au soccer. »

Patrice Bernier et ses amis n’a pas eu lieu en 2021 en raison des restrictions pour cause de COVID-19. Cette année, plus de 40 personnalités y seront.

« On a des gens de la politique, de la musique, des animateurs, des DJ, des gens de téléréalités », énumère Bernier, qui remercie au passage ses commanditaires majoritaires BMO et Subway. « Quel évènement rassemble autant de différentes personnes de différentes sphères pour un match de soccer-futsal ? »

« J’aime bien voir le stade Saputo plein »

On s’en voudrait de ne pas lancer quelques perches à Patrice Bernier au sujet de l’actualité du CF Montréal.

À propos du brio de Djordje Mihailović, notamment. Le fougueux milieu de terrain américain a déjà quatre buts et trois passes décisives en MLS en 2022. Finira-t-il la saison à Montréal, au vu du statut de club formateur du CFM ?

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Djordje Mihailović

« Je ne vois pas pourquoi [il ne finirait pas la saison ici] », estime Bernier.

« Le joueur, s’il veut faire l’équipe nationale, c’est bien de partir, mais tu veux rester où tu joues et démontrer à Gregg Berhalter [le sélectionneur américain] que tu as ta place et que tu gagnes ta place. Il le fait très bien en ce début de saison. »

Patrice Bernier était assis non loin du représentant de La Presse samedi dernier, lors de la victoire du onze montréalais sur les Whitecaps de Vancouver, au stade Saputo. Qu’a-t-il pensé de l’ambiance générée par les quelque 12 000 partisans présents ?

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Partisans du CF Montréal durant le match contre les Whitecaps de Vancouver au stade Saputo

« Je ne vais pas le cacher, j’aime bien voir le stade Saputo plein, lance-t-il. Je crois que cette équipe-là – Wilfried Nancy, Olivier Renard et tous les joueurs – mérite tout le soutien. Mais voilà, le président en place va faire le travail pour reconnecter et recolmater les brèches pour que le stade soit rempli et que le club fasse partie du folklore comme il l’a déjà été. »

Et, tiens, une dernière : ça fait plusieurs semaines que son intronisation au Temple de la renommée du soccer canadien a été annoncée. Quand aura lieu la célébration à cet effet ?

Ce sera au prochain match de l’équipe masculine à domicile, confirme Bernier. Mais il ne sait pas encore si une rencontre à Montréal est au calendrier.

« Peut-être en juin, peut-être en septembre. On ne me l’a pas confirmé parce qu’on n’a pas de date prévue pour les matchs. »