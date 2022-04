« J’aime jouer contre les équipes qui sont en forme, pour voir un peu où on en est, sachant qu’on avait fait un match intéressant contre eux », a mentionné l’entraîneur-chef du CF Montréal, Wilfried Nancy, dont la troupe visera un cinquième match de suite sans défaite et un quatrième gain d’affilée.

(Montréal) Ce sera un duel entre une organisation qui cherche à établir une forme de régularité et une autre qui s’est hissée au rang des meilleures dans la MLS. Et ce sera aussi un rendez-vous classique entre une attaque qui s’est montrée capable de frapper rapidement en 2022 et une brigade défensive des plus étanches.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Si l’issue du match qui aura lieu samedi après-midi à Chester entre le CF Montréal (3-3-1) et l’Union de Philadelphie (5-1-1) reste à être connue, ce qui est sûr, c’est qu’il existe un respect évident entre les deux clubs.

Ça se sentait, jeudi, dans les propos de l’entraîneur-chef du CF Montréal, Wilfried Nancy, qui dit apprécier ce genre de matchs, et de son homologue, Jim Curtin.

« J’aime jouer contre les équipes qui sont en forme, pour voir un peu où on en est, sachant qu’on avait fait un match intéressant contre eux », a mentionné Nancy, dont la troupe visera un cinquième match de suite sans défaite et un quatrième gain d’affilée.

Nancy faisait allusion à la confrontation du 5 mars au Stade olympique, gagnée 2-1 par l’Union dans une rencontre où Djordje Mihailovic s’était vu refuser un but à la 49e minute qui aurait porté le score 2-0 en faveur du CF Montréal.

Quelque six minutes plus tard, les visiteurs avaient marqué deux fois pour prendre l’avance, avant de résister pendant environ 20 minutes à 10 contre 11.

« On avait eu un peu de difficultés pendant les 10-15 premières minutes, parce que c’est une équipe qui presse bien, qui connaît bien son style. Après, on avait trouvé un peu les choses qu’on voulait mettre en place », s’est rappelé Nancy au sujet de ce match.

De son côté, Curtin considère que le CF Montréal est une équipe dangereuse.

« Elle a eu de bonnes performances même dans les matchs qu’elle a perdus vers le début de l’année, et elle a eu de bons moments lors du match contre nous », a déclaré Curtin, lors de sa rencontre avec les médias de Philadelphie, diffusée sur le site internet officiel de l’équipe.

Curtin n’est pas sans savoir que le CF Montréal a été aux prises avec un début de calendrier chargé, avec sa participation, en parallèle, à la Ligue des champions de la Concacaf.

« Je l’ai dit un million de fois ; la Ligue des champions, et ce que ça fait à votre calendrier, avec tous les voyages et ce qui vient avec, ça complique les choses au début de l’année. Mais lors des dernières semaines, vous avez vu (le CF Montréal) signer trois victoires de suite », a aussi mentionné Curtin.

« Je pense que Wilfried Nancy est un très bon entraîneur-chef. Il a une bonne structure. Nous savons que ce sera un test très difficile. Djordje Mihailovic continue d’offrir un niveau de jeu très élevé. (Romell) Quioto est une menace sur le jeu de transition et c’est une équipe qui présente une défensive forte, stable et organisée », a ajouté Curtin.

Par ailleurs, peu de formations en MLS sont aussi solides en défensive que l’Union. Avant de s’incliner 2-1 à Toronto la semaine dernière, l’Union n’avait concédé que deux buts à ses adversaires et avait inscrit quatre jeux blancs successifs.

D’ailleurs, la troupe de Curtin a gagné ses trois derniers matchs au Subaru Park par blanchissage et n’a pas concédé de buts devant ses partisans en quelque 337 minutes de jeu.

« Ces gars-là jouent ensemble depuis un certain temps et ils savent quel est leur rôle sur le terrain. Leur entraîneur-chef était un défenseur. Je suis sûr qu’il leur dit plein de bonnes choses sur la façon de défendre contre des adversaires avec un bon palmarès offensif », s’est avancé à expliquer Kei Kamara lorsque questionné sur ce qui rend l’Union aussi efficace.

C’est une analyse que partage d’ailleurs Wilfried Nancy.

« Si je ne me trompe pas, ça fait quatre ou cinq ans que certains joueurs sont dans l’équipe. Du coup, ils connaissent véritablement la philosophie. Le processus est mis en marche depuis longtemps. Ils jouent de la même façon depuis longtemps. C’est pour ça qu’ils ont du succès ; la constance et la régularité. »

Pour ce duel contre un rival aussi coriace, Nancy devra encore se débrouiller sans plusieurs joueurs réguliers. Dans certains cas, comme Mathieu Choinière et Mason Toye, la situation s’améliore, mais pas au point de pouvoir jouer samedi.

Toutefois, Samuel Piette semble avoir assez progressé pour avoir une chance de revêtir l’uniforme pour la première fois de la saison.

Joaquin Torres se remet d’une commotion cérébrale et demeure en évaluation.