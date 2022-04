« En fin de compte, je suis un amateur de sport. C’est le sport le plus populaire sur la planète et Chelsea est l’un des plus grands clubs au monde, et l’un des plus prestigieux, a rappelé Hamilton vendredi. Quand j’ai entendu parler de cette opportunité, je me suis dit : “Wow, c’est probablement une chance en or de faire partie d’une opportunité aussi grandiose”, a commenté Lewis Hamilton.

(Imola) Si tu n’as pas le talent pour jouer au soccer, alors achète un club.

Daniella Matar Associated Press

C’est l’approche qu’a adoptée le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton lorsqu’il a rejoint un consortium qui tente d’acheter le club de soccer professionnel Chelsea.

Hamilton, ainsi que la détentrice de 23 titres du Grand Chelem en carrière Serena Williams, fait partie d’un groupe qui tente d’acheter l’équipe de la Premier League anglaise appartenant à l’oligarque russe Roman Abramovich.

À l’aube du week-end au Grand Prix de Formule 1 d’Émilie-Romagne, le Britannique — un partisan de l’autre club londonien, Arsenal — a discuté de sa passion pour le soccer depuis sa plus tendre enfance.

« En fin de compte, je suis un amateur de sport. C’est le sport le plus populaire sur la planète et Chelsea est l’un des plus grands clubs au monde, et l’un des plus prestigieux, a rappelé Hamilton vendredi. Quand j’ai entendu parler de cette opportunité, je me suis dit : “Wow, c’est probablement une chance en or de faire partie d’une opportunité aussi grandiose”.

« Quand j’étais jeune, j’essayais d’être le meilleur joueur possible, et je jouais dans une équipe… mais finalement je me suis retrouvé en course automobile. Enfant, je rêvais de faire partie d’une équipe et d’être un rouage important de celle-ci, donc je suis très excité par cette opportunité », a ajouté le pilote Mercedes.

L’offre — l’une des trois toujours sur la table pour l’achat du club — est pilotée par l’ex-président de Liverpool et de British Airways Martin Broughton, ainsi que par le président de World Athletics Sebastian Coe.

Hamilton a précisé que c’est Broughton qui l’a convaincu de se joindre au groupe.

« J’en ai d’abord entendu parler aux nouvelles, comme tout le monde. Et ouais, nous avons été contactés et j’ai discuté au téléphone avec Sir Martin, qui m’a expliqué son objectif et ceux de son groupe s’il parvient à compléter l’achat (de Chelsea). C’était très excitant, et ça rejoignait mes valeurs », a confié le septuple champion du monde de F1.

Ensuite, Hamilton a contribué à convaincre Williams — qui est propriétaire minoritaire des Dolphins de Miami, dans la NFL.

« Nous avons discuté plusieurs fois. Serena et moi sommes très proches, donc nous discutons souvent ensemble, a-t-il dit. C’est une femme et une athlète phénoménale.

« Nous en avons discuté, elle m’a demandé mon point de vue sur ce projet-là. Et je lui ai dit que j’en ferais partie, donc elle était très excitée de se joindre au groupe elle aussi », a-t-il poursuivi.

Deux autres groupes sont en lice pour l’achat de Chelsea. Le premier est mené par l’homme d’affaires américain Todd Boehly, qui est propriétaire minoritaire des Dodgers de Los Angeles, et le deuxième est piloté par le copropriétaire des Celtics de Boston, Steve Pagliuca, et l’homme d’affaires canadien Larry Tanenbaum.